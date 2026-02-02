Impulso para la eficiencia energética: El Estado destina dos millones para mejorar tres edificios de Castellón

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha aprobado tres proyectos de mejora de la eficiencia energética en edificios de la Administración General del Estado (AGE) en la provincia de Castellón, que contarán con una financiación de dos millones de euros procedentes de fondos europeos Feder del periodo 2021-2027.

Las actuaciones forman parte del Plan de reducción del consumo energético en la AGE y se incluyen entre los 173 proyectos seleccionados a nivel nacional, con una dotación global de 368 millones de euros.

Presupuesto total

El proyecto con mayor presupuesto es la rehabilitación integral del edificio de la plaza de la Paz, en Castelló, impulsado por el Ministerio de Hacienda. La actuación cuenta con un presupuesto total de 3,26 millones de euros y ha obtenido una ayuda mínima de 1,63 millones, que podría ampliarse hasta los 1,96 millones.

Según el comunicado, la intervención permitirá convertir el inmueble en un edificio de consumo casi nulo, con la incorporación de instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo. El edificio alberga dependencias de Agricultura y Pesca; Sanidad y Política Social; Trabajo e Inmigración, así como la Oficina de Extranjería.

La subdelegada del Gobierno en Castellón, Antonia García Valls, ha subrayado la relevancia de esta línea de ayudas y ha señalado que “desde la Administración asumimos el papel protagonista para avanzar hacia una transición energética y hacer que nuestras instalaciones, por las que cada día pasan cientos de personas, sean ejemplo de eficiencia energética”.

Otros dos proyectos

Los otros dos proyectos aprobados corresponden a la rehabilitación del Instituto de Acuicultura de Torre de la Sal (IATS-CSIC), en el municipio de Cabanes, y a la mejora de la eficiencia energética del acuartelamiento de Almenara.

En el caso del instituto de acuicultura, promovido por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, el proyecto contempla la implantación de energía fotovoltaica y mejoras en el aislamiento y la iluminación, con un coste total de 419.010 euros y una ayuda de 209.505 euros.

La actuación en el acuartelamiento de Almenara, impulsada por el Ministerio del Interior, incluye principalmente mejoras en la envolvente del edificio y en las instalaciones de climatización. El proyecto tiene un presupuesto de 340.507 euros y contará con una financiación de 170.253 euros.

Inversión autonómica

En el conjunto de la Comunitat Valenciana se han asignado 28 millones de euros a veinte proyectos. Las ayudas, gestionadas por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), se conceden a fondo perdido y se abonarán una vez ejecutadas las actuaciones.

La convocatoria se enmarca en el objetivo de fomentar la eficiencia energética y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero del Programa Plurirregional Feder 2021-2027 y contribuye al objetivo de ahorro de energía primaria fijado en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima.