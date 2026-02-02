La lista de espera de la dependencia sube, pese al récord de beneficiarios en Castellón

La lista de espera de la dependencia se ha incrementado en el arranque del año en Castellón, a pesar de que la lista de beneficiarios sigue en cifras de récord. Según los datos mensuales facilitados por la Conselleria de Servicios Sociales, son 1.061 las personas que están en lista de espera a 1 de enero. La cifra supone un ligero aunmento respecto a diciembre, en que se situó en 992 personas.

Se ralentiza la entrada de nuevos beneficiarios

Asimismo, el número de beneficiarios experimentó una ralentización, aunque siguen superando las cifras del mes precedente. En concreto, estos se sitúan en 20.675, lo que supone 22 más que el mes anterior.

Si se echa la vista atrás, en enero del 2025 el número de beneficiarios se ha incrementado en 1.418. Y, retrocediendo aún más, hace diez años, la cifra se ha multiplicado por cuatro, ya que a 1 de enero del 2016 eran 5.055 y la lista de espera era más de cuatro veces mayor que actualmente (4.788).

Las demoras, principal queja

Ahora bien, ¿ha mejorado tanto la gestión? ¿llega la ayuda a todos aquellos que la necesitan? Desde el sindicato CCOO son claros en una realidad: los plazos de resolución de seis meses no se están cumpliendo. Según informó CCOO, el tiempo medio de espera desde que se formula la solicitud hasta que se percibe la prestación es de 305 días. El tiempo máximo de espera es de 182 días y en Castellón hay más de 1.200 valoraciones pendientes.

En cuanto a las reclamaciones que llegan al Síndic de Greuges desde Castellón por la gestión de las ayudas a la dependencia, señalan que prácticamente se han mantenido en el último año, en 2025 se presentaron 40, la mayoría de ellas (26) son quejas por demora en la revisión del Plan Individualizado de Atención (PIA).

Una vez reconocido el grado de dependencia se otorga al solicitante un PIA, que es el documento que describe la ayuda que le corresponde en función de lo que haya solicitado (plaza en residencia, ayuda a domicilio, etc). Sin embargo, con el tiempo el usuario puede empeorar y el usuario tiene que solicitar que le revisen el grado de dependencia. Una vez hecho esto, se tiene que volver a reevaluar el PIA para ajustar las prestaciones que te ofrecen a tus nuevas necesidades. Y es ahí donde se produce el retraso. El siguiente motivo queja, a más distancia (9), son demoras en el primer PIA. Las últimas son por retraso en el reconocimiento de grado o demora en revisión de grado.

En el 2024 había 41 quejas por demoras, de las que 26 eran por retrasos en el primer PIA y 15 por demoras en la revisión.

Prestaciones congeladas

Mientras desde la Conselleria de Bienestar Social señalan que las prestaciones son las mismas que en el 2025, porque los presupuestos están prorrogados, si bien subrayaron que la Comunitat es la que tiene las prestaciones más elevadas según la horquilla que establece la ley. «Hay muchas modalidades, dependiendo del grado o situación de dependencia que se tenga reconocido», indicaron.

Mientras desde el PSPV señalaron que la situación de prórroga de presupuestos impide a los municipios incorporar nuevo personal, ampliar jornadas o reforzar los equipos que atienden la dependencia, entre otras gestiones de Servicios Sociales.

Las residencias de la tercera edad, al 87,8% y con déficit de plazas para dependientes El grado de ocupación de las residencias de la tercera edad de la provincia de Castellón se sitúa en el 87,78%, según la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat. Una cifra algo inferior a la de la Comunitat Valenciana, debido a las aperturas y ampliaciones llevadas a cabo en los últimos años. «La Comunitat Valenciana arrastra un déficit estructural de plazas residenciales para personas mayores, especialmente para aquellas con grados elevados de dependencia. El crecimiento de la población mayor y la capacidad del sistema exigen una respuesta estable y sostenida en el tiempo», aseveran desde Aerte, que rebaten otro informe de Directores Sociales que sítúa en el 61,3% la ocupación de las residencias de la Comunitat. Según Aerte, la cifra es superior, del 95,5%. «En numerosos centros, la ocupación es prácticamente plena y sostenida en el tiempo», indicaron. Los centros con ocupaciones más bajas corresponden, en su práctica totalidad, a centros de reciente apertura, indicaron desde la patronal de las residencias.

Críticas del PP

El Partido Popular de Castellón instó a la secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, a que «en lugar de venir a Castellón» para, según los conservadores, «engañar» a la provincia, reclame una deuda millonaria del Gobierno con las personas dependientes castellonenses.

«Que vaya a Madrid a reclamar los más de 50 millones de euros anuales que el Gobierno de Pedro Sánchez está negando a las 20.675 familias con personas dependientes de la provincia», dijo el secretario general del PPCS, Salvador Aguilella. Los populares recalcaron que «el 80% lo paga el Consell y Sánchez abona el 20% restante, cuando está obligado por ley a pagar el 50% de las ayudas a la dependencia». Cabe recordar que Diana Morant había criticado el sábado en un acto en Castelló que «más de 3.000 personas han muerto sin haber sido valoradas» por la Generalitat para recibir la ayuda a la dependencia.

«[Morant viene] a mentir en materia de servicios sociales cuando es Sánchez el que niega los fondos que por ley está obligado a aportar a los dependientes», afirmó Aguilella.