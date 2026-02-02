Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El mapa de los bares en Castellón: Uno por cada 50 vecinos en este pueblo donde la hostelería manda

Peñíscola encabeza el ranking con una cifra muy por encima de la media provincial

El mapa retrata el problema de la despoblación en el interior

Así es el mapa de los bares en Castellón

Así es el mapa de los bares en Castellón

Kmy Ros

Sergi Juan

España es un país de bares y Castellón no es ninguna excepción. El análisis realizado por el INE y de la firma Accumin Intelligence permite dibujar el mapa de los municipios de la provincia con más bares por habitante en 2025, un ranking en el que el peso del litoral y del turismo resulta determinante y que evidencia claras diferencias entre la costa y el interior.

Peñíscola, capital del bar en Castellón

La provincia confirma la cultura del bar, con un nombre propio: Peñíscola. La localidad encabeza un año más el ranking provincial, con 212 bares para una población de 8.459 habitantes, lo que equivale a 25 establecimientos por cada 1.000 vecinos, una cifra muy por encima de la media que hace que el municipio llegue a tener poco más de un bar por cada 50 habitantes. Un dato que se entiende al ponerlo en contexto, ya que la ciudad multiplica su población en temporada alta, especialmente en el entorno del casco antiguo y la zona del castillo.

El peso del turismo

Orpesa, Alcossebre, Benicàssim y Vinaròs concentran buena parte de los bares por habitante de la provincia y se sitúan claramente por delante de los municipios del interior. Por su parte, Castelló ocupa la séptima posición del ranking, reflejando un modelo más equilibrado entre población residente y número de locales abiertos al público.

Un mapa que retrata la despoblación

El mapa también refleja otra realidad de la provincia: la despoblación. En muchos municipios alejados de la costa, el número de locales es muy reducido o testimonial, una consecuencia directa de la pérdida de vecinos y del envejecimiento de la población.

Un pueblo de Castellón con 35 vecinos busca gestor para su único bar y el hostal y ofrece casa a estrenar por un precio simbólico: “es un chollo”

En estos pueblos, el bar sigue siendo mucho más que un negocio: es un punto de encuentro social, un termómetro de la vida cotidiana. Su desaparición no solo afecta al ocio, sino que es también un síntoma del declive demográfico que vive buena parte del interior de Castellón.

Un bar para salvar un pueblo de Castellón de 113 habitantes: se vuelve a alquilar por solo 50 € al mes

