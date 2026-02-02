El PSPV denuncia que "al PP se le acaba la imaginación para inventar excusas" contra la subida de las pensiones
Falomir reprocha a Marta Barrachina que siga “muda y escondida” mientras sus diputados en Madrid niegan la revalorización a 135.000 mayores de la provincia
El PSPV-PSOE de la provincia de Castellón ha denunciado que al Partido Popular “se le acaba la imaginación” para "inventar tecnicismos legales y motivos burocráticos con los que justificar su voto en contra de los derechos de las personas mayores", después de "haber negado el aumento de entre un 2,7 y un 11,7% de las pensiones a los 135.000 pensionistas de la provincia".
El secretario general de los socialistas castellonenses, Samuel Falomir, ha señalado desde la ejecutiva que “ya no hablan de la sostenibilidad del sistema ni de palacios en París; ahora la excusa es el formato legal del decreto. Son mil excusas para cero subidas”.
"Una medida clave"
Falomir ha lamentado que, “por mucho que lo intenten tapar envolviendo conceptos”, la derecha “ha intentado tumbar una medida clave para que nuestros mayores no se empobrezcan ante la inflación y puedan mantener su calidad de vida”. En este sentido, el líder socialista ha reprochado que la presidenta de la Diputación y líder del PP en Castellón, Marta Barrachina, “siga muda y escondida” y no haya dado la cara por la posición de sus diputados en Madrid.
“Este voto no es ningún accidente, sino la confirmación de que el PP no tiene ni corazón ni dignidad y que son capaces de apretar el botón que niega una subida media de 40 euros al mes a los jubilados mientras sus diputados se embolsan miles de euros cada mes”, ha denunciado.
Para los socialistas, este voto en contra es un “aviso a navegantes” de lo que pasaría si el PP gobernara de la mano de la extrema derecha, "con la tijera y el recorte como hoja de ruta". Ante ello, Falomir ha querido trasladar un mensaje de "tranquilidad" a las personas mayores y ha recordado que, “pese al boicot y al ruido de la derecha, el Gobierno socialista garantizará la protección del poder adquisitivo”. “Para nosotros, garantizar la dignidad de quien ha trabajado toda la vida es la línea roja que separa nuestro modelo del modelo de miseria del PP”, ha concluido.
