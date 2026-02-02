Los recortes siguen pasando factura a la pesca de Castellón y las capturas caen otro 10%

La pesca se ha convertido en otra actividad no apta para cardiacos. La Unión Europea (UE) no hace más que sacar la tijera y a la reducción de los días de faena se unen requisitos cada vez más duros y medidas burocráticas que no siempre son fáciles de entender. Todo eso ha agravado la situación de un sector que está lejos de ser lo que fue y que año tras año pierde embarcaciones y capturas. Y 2025 no fue diferente: la cantidad de pescado y marisco que llegó a las lonjas de Castellón descendió otro 10% y se quedó muy lejos de los registros de hace diez años. Una caída (otra más) que además coincidió con la entrada en vigor de las nuevas mallas impuestas por Bruselas a cambio de no reducir más las jornadas de faena.

Durante el año pasado, y según datos de la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, los marineros de la provincia capturaron 5.377 toneladas de pescado y marisco, 600 toneladas menos que un año antes, cuando fueron 5.977. Por lonjas, la de la ciudad de Castelló fue la de mayor volumen (2.229 toneladas), seguida de la de Burriana (1.153) y Peñíscola (767). La lista la cerraron Vinaròs (714 toneladas) y Benicarló (512).

Las cifras de capturas siguen cuesta abajo y, si se comparan con los registros de hace una década, la diferencia es abismal. En 2015 de los puertos de la provincia salieron 9.568 toneladas de pescado. O dicho de una manera mucho más gráfica: en diez años las capturas han caído un 48%, lo que evidencia la situación crítica del sector.

La única buena noticia es que, a pesar del descenso de las capturas, el valor que alcanzaron creció ligeramente durante el último año. Así, esas 5.377 toneladas permitieron a las cinco lonjas de la provincia facturar 24,6 millones de euros, 700.000 más que durante el ejercicio anterior. No obstante, las cifras también están lejos de las registradas hace diez años, cuando el valor del pescado made in Castellón superó los 29,6 millones.

Cada vez menos días de pesca

La drástica caída de la cantidad de pescado que sale de las aguas de Castellón coincide con los recortes de los días de faena que lleva decretando Bruselas desde hace años. Este 2026, y tras una primera propuesta de rebajar el esfuerzo pesquero a tan solo 9,7 días al año, Europa ha autorizado 143 días, una cifra que al sector le parece insuficiente, sobre todo, si se tiene en cuenta que en 2019 las jornadas por embarcación eran 240. «143 días son siete meses de trabajo. Y aunque la UE subvenciona 52 días más por las vedas, siguen siendo solo 9,5 meses al año. Y las familias que dependen de la pesca tienen que vivir. Si no se sale a faenar no se ingresa», afirmaba recientemente en una entrevista en Mediterráneo Luis García, secretario de Fedcopesca, la Federación de Cofradías de Pescadores de Castellón. El sector mantiene que, para ser rentable, necesita un mínimo de 180 días por embarcación.