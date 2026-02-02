El reto: atender en 7 días los casos sospechosos de cáncer en Castellón

La Estrategia contra el cáncer de la2026-2030 se ha marcado como reto reducir a siete días la atención a cualquier caso sospechoso de cáncer detectado en Atención Primaria en Castellón, Valencia y Alicante, así como crear 60 psicólogos sanitarios que entre otras funciones se encargarán la atención psico-oncológica durante y después del tratamiento.

Así, lo ha anunciado este lunes el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que acompañado del conseller de Sanitat, Marciano Gómez, han presentado la Estrategia, que garantizará que todos los departamentos de salud dispondrán de circuitos oncológicos "definidos, coordinados y evaluables" que permitirán una respuesta "rápida, homogénea y basada" en criterios comunes.

El presidente de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca interviene en la presentación de la estrategia valenciana del cáncer. / Rober Solsona

Apuesta por la prevención

Pérez Llorca ha señalado que ha manifestado que el 25% de los valencianos que fallecen es a consecuencia de un cáncer. Por ello, ha recalcado que "la prevención y el tratamiento son una prioridad política, porque la lucha contra el cáncer es una urgencia social para toda la población".

Por su parte, el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha anunciado que la Comunitat Valenciana presentará a La Fe como para ser sede de un centro productivo de Terapias Avanzadas académicas.