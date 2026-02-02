El reto: atender en 7 días los casos sospechosos de cáncer en Castellón
La Generalitat Valenciana, con su nueva estrategia contra el cáncer, buscará reducir a siete días la atención a casos sospechosos en la Comunidad antes de 2030
La Estrategia contra el cáncer de la2026-2030 se ha marcado como reto reducir a siete días la atención a cualquier caso sospechoso de cáncer detectado en Atención Primaria en Castellón, Valencia y Alicante, así como crear 60 psicólogos sanitarios que entre otras funciones se encargarán la atención psico-oncológica durante y después del tratamiento.
Así, lo ha anunciado este lunes el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que acompañado del conseller de Sanitat, Marciano Gómez, han presentado la Estrategia, que garantizará que todos los departamentos de salud dispondrán de circuitos oncológicos "definidos, coordinados y evaluables" que permitirán una respuesta "rápida, homogénea y basada" en criterios comunes.
Apuesta por la prevención
Pérez Llorca ha señalado que ha manifestado que el 25% de los valencianos que fallecen es a consecuencia de un cáncer. Por ello, ha recalcado que "la prevención y el tratamiento son una prioridad política, porque la lucha contra el cáncer es una urgencia social para toda la población".
Por su parte, el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha anunciado que la Comunitat Valenciana presentará a La Fe como para ser sede de un centro productivo de Terapias Avanzadas académicas.
- La lluvia no da respiro a Castellón: Aemet prevé un 100% de probabilidades
- Una cadena internacional de tiendas echará el cierre en Castellón
- Árboles caídos y saneamiento de fachadas: los bomberos realizan 119 intervenciones en Castellón por el viento huracanado
- El último desprecio de Europa a la naranja de Castellón: rebaja la inspección a la fruta que llega de Egipto
- Piqué disfruta con Clara Chía de la gastronomía y el ocio de Castellón
- Una empresa de EEUU adquiere dos tiendas de la Ciudad del Transporte de Castellón
- En directo: Lluvias generalizadas, fuertes rachas de viento y nieve en Castellón
- Aviso para los usuarios del tren en Castellón: hay inconvenientes para el fin de semana