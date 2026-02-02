Vox refuerza su estrategia en Castellón con una formación a un centenar de cargos

Vox refuerza su estrategia con la celebración, este pasado fin de semana, de la tercera edición de sus jornadas de formación, en las que ha participado cerca de un centenar de cargos orgánicos e institucionales de la provincia de Castellón.

Las jornadas, celebradas en la Cámara de Comercio, han contado con la presencia, entre otros, de la presidenta provincial y de Les Corts, Llanos Massó; del vicepresidente provincial, David Muñoz; y del diputado en el Congreso por Castellón, Alberto Asarta.

Herramienta clave

La formación ha centrado el encuentro en reforzar la coordinación, mejorar la eficacia del mensaje y garantizar que sus ideas lleguen a todos los rincones de la provincia. Para ello, ha tratado cuestiones estratégicas, comunicativas y de gestión institucional, poniendo el acento en la formación continua como herramienta clave para el trabajo diario en ayuntamientos e instituciones.

Desde Vox Castellón se ha destacado la alta participación y el compromiso de los asistentes, subrayando que la formación "es fundamental para defender con solvencia los intereses de España y de los españoles, frente a las políticas que perjudican a las familias, a los sectores productivos y a la cohesión nacional".

Noticias relacionadas

La organización provincial ha valorado "muy positivamente" el desarrollo de estas jornadas, que "consolidan un espacio de aprendizaje, intercambio de experiencias y fortalecimiento del proyecto político".