Vox refuerza su estrategia en Castellón con una formación a un centenar de cargos

Buscan reforzar la coordinación y mejorar la eficacia del mensaje

Jornadas de formación de Vox en la Cámara de Comercio de Castellón

Jornadas de formación de Vox en la Cámara de Comercio de Castellón / MEDITERRÁNEO

Ramón Pérez

Castellón

Vox refuerza su estrategia con la celebración, este pasado fin de semana, de la tercera edición de sus jornadas de formación, en las que ha participado cerca de un centenar de cargos orgánicos e institucionales de la provincia de Castellón.

Las jornadas, celebradas en la Cámara de Comercio, han contado con la presencia, entre otros, de la presidenta provincial y de Les Corts, Llanos Massó; del vicepresidente provincial, David Muñoz; y del diputado en el Congreso por Castellón, Alberto Asarta.

Herramienta clave

La formación ha centrado el encuentro en reforzar la coordinación, mejorar la eficacia del mensaje y garantizar que sus ideas lleguen a todos los rincones de la provincia. Para ello, ha tratado cuestiones estratégicas, comunicativas y de gestión institucional, poniendo el acento en la formación continua como herramienta clave para el trabajo diario en ayuntamientos e instituciones.

Desde Vox Castellón se ha destacado la alta participación y el compromiso de los asistentes, subrayando que la formación "es fundamental para defender con solvencia los intereses de España y de los españoles, frente a las políticas que perjudican a las familias, a los sectores productivos y a la cohesión nacional".

Noticias relacionadas

La organización provincial ha valorado "muy positivamente" el desarrollo de estas jornadas, que "consolidan un espacio de aprendizaje, intercambio de experiencias y fortalecimiento del proyecto político".

TEMAS

Concurso de acreedores de un gigante citrícola de Castellón: intervenidas las facultades de administración

El reto: atender en 7 días los casos sospechosos de cáncer en Castellón

Vox refuerza su estrategia en Castellón con una formación a un centenar de cargos

Impulso para la eficiencia energética: El Estado destina dos millones para mejorar tres edificios de Castellón

Compromís anuncia mociones en los ayuntamientos por el acuerdo UE-India en defensa del sector cerámico

El PSPV denuncia que "al PP se le acaba la imaginación para inventar excusas" contra la subida de las pensiones

La Diputación y el Consell suman fuerzas para impulsar el relevo en el campo de Castellón

Alerta en la citricultura: detectan las primeras naranjas de Egipto con residuos y fitosanitarios prohibidos

