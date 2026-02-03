La amenaza al veto de menores a participar en las jornadas de caza indigna al sector en Castellón

La propuesta del Ministerio de Juventud e Infancia de impedir que los menores participen en jornadas de caza ha generado «una gran indignación en Castellón y en toda la Comunitat». «La caza es una tradición arraigada en nuestro entorno rural, donde numerosas familias transmiten a los jóvenes valores de respeto por la naturaleza, seguridad y educación ambiental», señala Juanjo Ferrer, delegado provincial de la Federación de Caza de la Comunidad Valenciana en Castellón. «Limitar la presencia de menores en estas actividades supondría un freno al relevo generacional y pondría en riesgo la continuidad de una actividad con profundo arraigo social y cultural en nuestra región», aseveró Ferrer. Además, señaló que, «la experiencia demuestra que la participación responsable de los jóvenes no supone ningún perjuicio físico o psicológico».

«Desde Castellón y la Comunitat Valenciana, la Federación de Caza han hecho un llamamiento a que se considere el impacto sobre la cultura rural y la conservación del medio ambiente antes de aprobar medidas que afecten directamente al futuro de la caza y al aprendizaje de las nuevas generaciones», aseveró Ferrer. Solo en Castellón hay 11.000 cazadores federados, y en el conjunto de la Comunitat Valenciana alrededor de 36.000.

Atentado a la libertad

Ante la preocupación del sector cinegético al conocerse el anuncio de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, la Real Federación Española de Caza (RFEC) informa públicamente que movilizará todos sus recursos para frenar un iniciativa que atentaría contra la libertad de los cazadores españoles y pondría en riesgo la supervivencia de una actividad vital para la conservación de la biodiversidad y del mundo rural.

“No permitiremos bajo ningún concepto que se atente contra la libertad y el derecho de educar a nuestros hijos en consonancia con nuestros valores"

Próximos pasos

En este sentido, la RFEC informa que, además de solicitar a Juventud e Infancia información detallada sobre el proyecto, iniciará una ronda de contactos políticos a todos los niveles para frenar lo que califican de ataque que el sector cinegético considera tan grave como el proyecto de Ley de Bienestar Animal, que el pasado 20 de marzo de 2022 movilizó por las calles de Madrid a una marea naranja integrada por más de 800.000 manifestantes procedentes de toda España.

Antecedentes

La iniciativa impulsada por el Ministerio de Sira Rego, que se articularía a través de la ampliación de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI), alegaría que los niños que asisten o participan en jornadas de caza estarían expuestos a riesgos físicos, psicológicos y emocionales. Sin embargo, los cazadores valencianos explican que no se aportan datos objetivos o estudios científicos «que confirmen una teoría fundamentada exclusivamente en argumentos ideológicos y anticaza». Josep Escandell, presidente de la Real federación española de Caza, quien añade que “no permitiremos bajo ningún concepto que se atente contra la libertad y el derecho de educar a nuestros hijos en consonancia con nuestros valores”.

Escuela de Caza

Asimismo, Ferrer recuerda que "hacemos es más que 100 actividades con la Escuela de la Caza en la naturaleza, en la provincia de Castellón. Somos la provincia con más actividad de la Escuela de la Caza de la Autonomía, con diferencia", señala. Una iniciativa que proporciona a los niños una visibilidad social de la caza dentro del entorno como taller de huellas de animales, pintacaras sobre especies cinegéticas, exhibiciones de cetrería, nociones de tiro con arco y simuladores de tiro virtual mediante videojuegos o adiestramiento de perros.

Una cortida de humo, para las peñas de bou

Por su parte, Germán Zaragoza, presidente de la Federación de Peñas Taurinas de Bou al Carrer de la Comunitat, considera que la reforma legal que proyectaría el Ministerio de Juventud e Infancia es una «cortina de humo», por lo que estamos tranquilos, y cuestiona que la prohibición de menores pueda afectar a los espectáculos de bou al carrer como espectadores, porque sería «contrario a la ley». En primer lugar, Zaragoza señaló que contravendría la propia ley 2 de 2023, del 13 de marzo de Protección, Bienestar y Tenencia de animales de compañía y otras medidas de bienestar animal, que no es aplicable a los bous al carrer y fue aprobada por el Govern del Botànic. «Los festejos taurinos tradicionales autorizados de la Comunitat están libres de maltrato animal, diga lo que diga el Ministerio», aseveró Zaragoza. Asimismo, incidió, «no sería aplicable en los festejos de bou que se efectúen en vía pública, porque sería muy complicado. ¿Cómo le dices a un menor de edad que está en el balcón que un toro o vaca que pasa por la puerta de su casa que no puede ir a verlo?».

Respecto a los que tienen lugar en plazas portátiles señaló «choca frontalmente con el artículo 44 y 46 de la Constitución, que garantiza el acceso a la cultura a todos los españoles».