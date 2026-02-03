La Diputación de Castellón recorrerá la provincia para sensibilizar y concienciar sobre diversidad sexual y de género a través de una exposición itinerante que hará parada en los distintos centros Cedes del territorio.

El área de Igualdad de la institución provincial pretende así sensibilizar sobre la importancia de la inclusión y el respeto a la diversidad promoviendo un mensaje de igualdad y visibilidad para el colectivo LGTBI+. “Desde la Diputación de Castellón reforzamos nuestro compromiso por avanzar en materia de diversidad con el objetivo puesto en construir una sociedad más justa e igualitaria”, ha expresado la diputada responsable del área, Marisa Torlà.

Con motivo del día internacional

La diputada provincial ha explicado que, con motivo de la conmemoración del Día Internacional contra la LGTBfobia, que se celebra el 17 de mayo, “se va a llevar a cabo una exposición itinerante que sensibilice sobre diferentes ámbitos imprescindibles del desarrollo de la vida de las personas, promoviendo un mensaje de igualdad y visibilidad para la comunidad LGTBI+ y estableciendo una comparativa entre nuestro contexto y el contexto internacional”.

Así, la exposición se centrará en visibilizar dichas realidades, a través de una narrativa visual y educativa que recorra temas como la discriminación, la inclusión, y las luchas por la igualdad dentro de los distintos ámbitos, combinando datos sociológicos con elementos gráficos y audiovisuales que propicien la reflexión y el aprendizaje.

De abril a junio

La muestra recorrerá los Cedes de la provincia situados en Vall d’Alba, Llucena, Albocàsser, Morella y Segorbe durante los meses de abril a junio. “La exposición permanecerá alrededor de 15 días en cada espacio y estará abierta al público durante el horario de apertura de los Cedes, permitiendo la participación de escuelas, colectivos y asociaciones locales”, ha añadido Marisa Torlà.

La diputada de Igualdad ha subrayado la importancia de llevar a cabo acciones de sensibilización, educación y promoción de la diversidad sexual y de género, así como acciones orientadas a la prevención de la discriminación y contra la LGTBIfobia, “y desde la institución provincial seguiremos desarrollando políticas inclusivas para seguir avanzando hacia una sociedad más justa, plural y respetuosa con la diversidad”, ha concluido Marisa Torlà.