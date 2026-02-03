La cuesta de enero hace subir el paro en Castellón, pero industria y construcción registran buenos datos

Castellón cerró el pasado año con buenos datos de empleo. En diciembre se batió por tercer mes consecutivo el récord de afiliación a la Seguridad Social, con 267.300 personas, mientras que los números de paro registraron la cifra más baja en 18 años, con 31.376 solicitantes de empleo. Unos indicadores ratificados en la Encuesta de Población Activa (EPA), que en el último trimestre bajó de la barrera del 10% de parados en la provincia.

Con el final de la campaña navideña llega la conocida cuesta de enero, un periodo en el que es habitual el crecimiento del desempleo. El arranque de 2026 no ha sido una excepción en la provincia, y el paro ha subido en 306 personas, un 0,98% más en un mes. En cambio, la evolución del último año sigue siendo positiva: en 12 meses ha bajado en 2.618 personas, con un 7,63% menos.

Evolución del paro en Castellón

Impacto desigual por sectores y género

El repunte no afecta por igual a todos. Las grandes damnificadas son las mujeres, porque entre los hombres el paro ha bajado en 10 personas en enero. Por sectores, son los servicios los que se llevan la peor parte. Se han inscrito 382 personas en las listas del desempleo, como consecuencia del final de los contratos temporales en hostelería y comercio.

Evolución por sectores. / Mediterráneo

En cambio, el desempleo sigue a la baja en industria, con 66 parados menos, y en construcción se reduce en 27. Respecto a la agricultura, hay cuatro parados más, y una subida de 13 en el colectivo de personas sin empleo anterior.

Afiliación y autónomos

La tendencia de Castellón es parecida a la del conjunto de la Comunitat Valenciana, con 1.788 parados más (+0,62%), y de España, con 30.392 desempleados más (+1,26%).

El comienzo del nuevo ejercicio se traduce también en un retroceso del número de afiliados a la Seguridad Social. Hay 262.501 cotizantes, lo que supone una pérdida de 4.798 personas en apenas un mes, un 1,8% menos. Todas las provincias españolas pierden afiliación, excepto Huelva. En la Comunitat se ha perdido un 1,53% en un mes, mientras que en el conjunto estatal la caída es del 1,24%.

Comparación con los datos nacionales. / Mediterráneo

Por ramas de actividad, la hostelería pasa de 21.243 a 20.211 afiliados en un mes. Una tendencia que se agudiza en el comercio, que de los 45.901 cotizantes en diciembre de 2025 se queda en 42.234 en enero de 2026. Entre los segmentos que mejoran están las actividades inmobiliarias, que pasan de 1.660 a 2.156 afiliados, casi un 30% más, en un momento de efervescencia del sector de la construcción y la venta de viviendas.

La resaca de los actos navideños también afecta a los autónomos, con una reducción de 202 en la provincia durante enero. La cifra total se queda en 43.144.

Valoraciones sindicales y empresariales

A la hora de valorar estas cifras, desde la patronal autonómica, la CEV, mencionan que este paro "responde a factores estacionales conocidos y no altera una evolución interanual que sigue siendo positiva". Pese a ello, reclaman a las administraciones "no añadir más tensión en un momento en el que la actividad económica necesita estabilidad y confianza para consolidar el empleo". Añaden que las empresas solo pueden seguir invirtiendo si cuentan con "un marco previsible, basado en el respeto al diálogo social y en decisiones responsables que tengan en cuenta el impacto real sobre los costes y la competitividad".

Desde el sindicato CCOO en la provincia, Albert Fernández también incide en que los datos de enero "son los habituales, debido al final de la campaña de Navidad". Por ello, insiste en que el nuevo año ha comenzado como los anteriores, "con un fuerte componente de estacionalidad y un paro femenino elevado".

El secretario general de UGT en Castellón, Vicente Chiva, comentó que este repunte del desempleo "es lógico de cada comienzo de año", y menciona que el aumento en agricultura puede deberse a las malas condiciones meteorológicas, que han impedido trabajar con normalidad. Con todo, "las previsiones para los próximos meses son buenas", concluye.