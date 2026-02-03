Los hoteles tiran del auge del turismo en Castellón frente al desplome de los apartamentos

El sector turístico de la provincia de Castellón sigue exhibiendo músculo, con un aumento de los turistas que eligieron el territorio durante el 2025 para disfrutar de sus vacaciones o escapadas. Un tirón que, sin embargo, se siente de forma desigual según el alojamiento, con los hoteles encabezando la mejora incluso con un récord que contrasta con el retroceso de los apartamentos turísticos.

Así lo evidencian los datos de cierre del 2025 publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre alojamientos extrahoteleros, que junto a los de coyuntura hotelera dados a conocer días atrás permiten hacer balance de la actividad turística en la provincia.

Los hoteles, en detalle, contabilizan 1.297.897 viajeros durante el año pasado, casi un 7% más que los contabilizados en 2024, lo que supone un récord de visitantes alojados en estos establecimientos. Un segmento en el que, como señaló la patronal Hosbec, la provincia lidera el crecimiento en estos momentos, aunque todavía tenga margen de mejora en la rentabilidad, que sigue por debajo de la media nacional. En concreto, los ingresos medios por habitación disponible quedan en 49,58 euros en la media anual, si bien en agosto se alcanzan los 118,75 euros. La estancia media, durante todo el año, ronda los 2,8 días, con picos de nuevo en verano.

Viajeros en Castellón por alojamientos

La mejor cifra

Misma tendencia positiva aparece en los alojamientos rurales, que alcanzaron el ejercicio pasado los 46.183 visitantes, lo que viene a ser un 4,3% más que el año anterior. También resulta la mejor cifra de los últimos ejercicios.

Sin embargo, menos favorable es el balance de los apartamentos turísticos, que en la provincia se dejan hasta un 11% de viajeros, al contabilizar un total de 266.412 durante el 2025. Dicho número de visitantes, de hecho, queda muy lejos de los máximos registrados en años previos, como los 358.300 del 2022. Justamente el sector registra estos datos en un momento marcado por una mayor regulación con tal de combatir la oferta ilegal.

Mientras, en el caso de los campings, se experimenta un ligero retroceso, que queda en el 2,1%, al sumar 324.193 turistas, frente a los 331.269 que se llegaron a alcanzar en el ejercicio del 2024 en la provincia. Se debe fundamentalmente a la menor demanda de turistas nacionales, con 168.478 o un 3,7% menos, ya que los internacionales solo retroceden un 0,2%, a 155.715. De hecho, precisamente el potencial de estos alojamientos entre los visitantes extranjeros constituye uno de sus puntos fuertes, incluso fuera de la temporada alta.