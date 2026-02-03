Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Concurso gigante citrícolaVirus en el campoBorrasca LeonardoRestaurante santuario BalmaCastellón Bib GourmandMulta ilegal
instagramlinkedin

Balance del 2025

Los hoteles tiran del auge del turismo en Castellón frente al desplome de los apartamentos

Los campings sufren una ligera caída de viajeros del 2% mientras crece la actividad en los alojamientos rurales

Turistas en la recepción de un hotel, en imagen de archivo.

Turistas en la recepción de un hotel, en imagen de archivo. / Marta G. Brea

Iván Checa

Iván Checa

Castellón

El sector turístico de la provincia de Castellón sigue exhibiendo músculo, con un aumento de los turistas que eligieron el territorio durante el 2025 para disfrutar de sus vacaciones o escapadas. Un tirón que, sin embargo, se siente de forma desigual según el alojamiento, con los hoteles encabezando la mejora incluso con un récord que contrasta con el retroceso de los apartamentos turísticos.

Así lo evidencian los datos de cierre del 2025 publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre alojamientos extrahoteleros, que junto a los de coyuntura hotelera dados a conocer días atrás permiten hacer balance de la actividad turística en la provincia.

Los hoteles, en detalle, contabilizan 1.297.897 viajeros durante el año pasado, casi un 7% más que los contabilizados en 2024, lo que supone un récord de visitantes alojados en estos establecimientos. Un segmento en el que, como señaló la patronal Hosbec, la provincia lidera el crecimiento en estos momentos, aunque todavía tenga margen de mejora en la rentabilidad, que sigue por debajo de la media nacional. En concreto, los ingresos medios por habitación disponible quedan en 49,58 euros en la media anual, si bien en agosto se alcanzan los 118,75 euros. La estancia media, durante todo el año, ronda los 2,8 días, con picos de nuevo en verano.

La mejor cifra

Misma tendencia positiva aparece en los alojamientos rurales, que alcanzaron el ejercicio pasado los 46.183 visitantes, lo que viene a ser un 4,3% más que el año anterior. También resulta la mejor cifra de los últimos ejercicios.

Sin embargo, menos favorable es el balance de los apartamentos turísticos, que en la provincia se dejan hasta un 11% de viajeros, al contabilizar un total de 266.412 durante el 2025. Dicho número de visitantes, de hecho, queda muy lejos de los máximos registrados en años previos, como los 358.300 del 2022. Justamente el sector registra estos datos en un momento marcado por una mayor regulación con tal de combatir la oferta ilegal.

Noticias relacionadas y más

Mientras, en el caso de los campings, se experimenta un ligero retroceso, que queda en el 2,1%, al sumar 324.193 turistas, frente a los 331.269 que se llegaron a alcanzar en el ejercicio del 2024 en la provincia. Se debe fundamentalmente a la menor demanda de turistas nacionales, con 168.478 o un 3,7% menos, ya que los internacionales solo retroceden un 0,2%, a 155.715. De hecho, precisamente el potencial de estos alojamientos entre los visitantes extranjeros constituye uno de sus puntos fuertes, incluso fuera de la temporada alta.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La lluvia no da respiro a Castellón: Aemet prevé un 100% de probabilidades
  2. Alerta en la citricultura: detectan las primeras naranjas de Egipto con residuos y fitosanitarios prohibidos
  3. Una cadena internacional de tiendas echará el cierre en Castellón
  4. Árboles caídos y saneamiento de fachadas: los bomberos realizan 119 intervenciones en Castellón por el viento huracanado
  5. El último desprecio de Europa a la naranja de Castellón: rebaja la inspección a la fruta que llega de Egipto
  6. Concurso de acreedores de un gigante citrícola de Castellón: intervenidas las facultades de administración
  7. Piqué disfruta con Clara Chía de la gastronomía y el ocio de Castellón
  8. Una empresa de EEUU adquiere dos tiendas de la Ciudad del Transporte de Castellón

De las zonas 'prime' a las más baratas: nada se libra de la subida del precio de la vivienda en Castellón

De las zonas 'prime' a las más baratas: nada se libra de la subida del precio de la vivienda en Castellón

La cuesta de enero hace subir el paro en Castellón, pero industria y construcción registran buenos datos

La cuesta de enero hace subir el paro en Castellón, pero industria y construcción registran buenos datos

El tiempo: Así impactará la borrasca Leonardo en Castellón

El tiempo: Así impactará la borrasca Leonardo en Castellón

La Generalitat ofrecerá 1.600 plazas de funcionario por oposición en 2026

La Generalitat ofrecerá 1.600 plazas de funcionario por oposición en 2026

Porcelanosa Grupo renueva 12.000 metros cuadrados de exposición en su Muestra Internacional

Porcelanosa Grupo renueva 12.000 metros cuadrados de exposición en su Muestra Internacional

La mandarina de Castellón que desafía a Sudáfrica: un nuevo estudio avala sus características revolucionarias

La mandarina de Castellón que desafía a Sudáfrica: un nuevo estudio avala sus características revolucionarias

La UJI, más internacional: refuerza un 24% las plazas del programa Erasmus+ Prácticas

La UJI, más internacional: refuerza un 24% las plazas del programa Erasmus+ Prácticas

El PP ratifica la lucha contra el cáncer como prioridad del Consell

El PP ratifica la lucha contra el cáncer como prioridad del Consell
Tracking Pixel Contents