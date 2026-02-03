La mandarina de Castellón que desafía a Sudáfrica: un nuevo estudio avala sus características revolucionarias

Berlín acoge del 4 al 6 de febrero la feria Fruit Logistica. Una fecha señalada en el calendario del sector agroalimentario. Una de las compañías participantes es la castellonense Bagu, que expondrá las virtudes de una de sus grandes apuestas: una variedad de mandarina que quiere desafiar la fuerte competencia que ejerce la fruta llegada desde Sudáfrica.

Se llama XLO, y es "una mutación espontánea de la Oronules", detallan desde la compañía exportadora. Entre sus características está su precocidad, ya que se recolecta a partir de la segunda quincena de septiembre. "Tiene posibilidades reales de competir, con calidad y frescura, con las mandarinas que en ese momento llegan del hemisferio sur", añaden.

Una variedad precoz y productiva

Bagu presentará en la capital alemana un completo informe sobre la XLO, que también menciona su elevada productividad de 39,4 toneladas por hectárea. "Una cifra récord superior a la del resto de clementinas precoces, que permite augurar grandes rendimientos cuando los árboles de XLO alcancen su madurez a los 7-8 años", apuntan desde Bagu.

Recolección de la mandarina XLO. / Mediterráneo

No son estas las únicas conclusiones. En Fruit Logistica se mostrará un informe elaborado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA), en el que se ratifican las buenas propiedades de la variedad para su exportación a destinos lejanos y con exigentes condiciones de sanidad vegetal. La XLO se conserva perfectamente tras hasta 25 días refrigerada a temperatura de cold treatment.

Ventajas comerciales y agronómicas

Uno de los valores de esta fruta es su apariencia de frescura, lo que supone un punto a favor ante el consumidor premium. "Su regularidad productiva, buena permanencia en el árbol y estabilidad de la calidad interna" darían, según se postula, mayor versatilidad a los almacenes que trabajen con ella al "ajustar volúmenes y formatos de salida en función de las necesidades, priorizando la comercialización con hoja y recurriendo, cuando el mercado lo requiere, al formato alicatado sin penalizar la calidad", exponen los trabajos que se presentarán en la feria.

Por último, a la hora de crecer en el árbol, la XLO se desarrolla en flores grandes y solitarias. "Al generar frutos más individualizados y con mejor distribución en la copa, reduce de manera natural la formación de ramilletes y evita la concentración excesiva de frutos en un mismo punto, lo que no solo mejora el calibre, sino que disminuye la necesidad de aclareo manual", concluyen.