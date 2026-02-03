Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Capturan 170 jabalís en Castellón en el primer mes del plan de choque

Un gigantesco jabalí en la avenida del Mar de Castelló

Gabriel Utiel

Carmen Tomás

Carmen Tomás

Castellón

La Generalitat valenciana continúa con el plan de choque para combatir la peste porcina africana y la sobrepoblación de jabalís. A la incorporación de rutas de recogida, se va a activar una segunda fase con jaulas en 14 zonas prioritarias, tres de ellas de Castellón, dentro del plan de control de la especie, en el que se han retirado 384 cerdos salvajes hasta el fin de semana del 31 de enero y 1 de febrero. Castellón es la provincia donde más jabalís se han capturado en el último mes, con 170; seguido de 128 en Valencia y 86 en Alicante.

Jaulas

El plan de choque incorpora ahora una segunda fase de control mediante sistemas homologados de captura tipo caja o jaula, destinada a aquellos espacios en los que la caza no resulta una solución suficiente. Tal como ha explicado en Segorbe el conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, “se trata de actuar de forma selectiva y basada en criterios técnicos, allí donde es necesario reforzar el control poblacional”.

Para ello, se establece un sistema previo de fototrampeo durante dos semanas, que permite evaluar la presencia y número de ejemplares. En función de los resultados y con la autorización de los propietarios de las parcelas, se procede a la instalación de las jaulas, cuya gestión se encarga a la empresa pública VAERSA. La Generalitat ha definido 14 zonas de actuación prioritaria, que afectan a 155 municipios donde no se pueden llevar a cabo con facilidad las medidas anteriores.

En la provincia de Castellón las zonas prioritarias para instalar jaulas trampa serán:

  1. Zona 1 Baix Maestrat: Benicarló, Peníscola, Santa Magdalena de Pulpis, Vinaròs.
  2. Zona 2 La Plana: Almassora, Benicàssim, Betxí, Borriol, Borriana, Castelló de la Plana, l’Alcora, les Alqueries, Nules, Onda, Sant Joan de Moró, Vila-real.
  3. Zona 3 Segorbe–Almenara–Serra / Alto Palancia (hasta el norte de Valencia): Altura, Geldo, Navajas, Segorbe, Soneja, Almenara, Canet d’en Berenguer, la Llosa, Sagunt, Xilxes, Bétera, Olocau, Serra.
el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus,acompañado por el director general de Medio Natural y Animal, Luis Gomis, así como por la alcaldesa de Segorbe, Mª Carmen Climent. / gva

Primera fase

El plan de choque, cuenta con dos ejes fundamentales. Uno es el fomento de la caza con ayudas directas a los titulares de cotos de caza, quienes recibirán una aportación de 40 euros por cada ejemplar cazado y retirado del medio natural. Esta medida se complementa con un servicio de control de fauna y una unidad logística para la recogida y destrucción de cadáveres, coordinación de todas las actuaciones y su monitorización de la evolución de las poblaciones de jabalí. En el marco de este plan, a los puntos habilitados desde principios de enero se han sumado 16 rutas de recogida que ya están en marcha. “El dispositivo ya cuenta con 85 puntos de recogida” repartidos por toda la Comunitat Valenciana, lo que permite “agilizar” la retirada de los jabalíes abatidos en los cotos de caza. De las 16 rutas habilitadas, seis están en Castellón, y se refuerza con un servicio adicional de recogida los domingos por la tarde en seis puntos fijos, dos por provincia, coincidiendo con la temporada de cacerías colectivas.

“Con ello garantizamos una gestión adecuada de los ejemplares cazados y facilitamos la labor de los cazadores, al tiempo que reforzamos la prevención sanitaria”, ha señalado Martínez Mus. El vicepresidente ha estado acompañado por el director general de Medio Natural y Animal, Luis Gomis, así como por la alcaldesa de Segorbe, Mª Carmen Climent.

