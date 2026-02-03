Los negocios de Castellón apuestan por evitar el cobro con tarjeta de crédito: "Los márgenes están cada vez más comprimidos"

Cada vez hay más establecimientos en Castellón que no aceptan pagos con tarjeta de crédito. Se trata de una práctica que cada vez se extiende más entre bares, restaurantes y otros negocios de la provincia de Castellón. Sobre todo, desde la pandemia de covid, abonar la cuenta acercando el móvil al datáfono o con el plástico de la tarjeta se ha convertido en un gesto ubicuo que ha desplazado a las monedas y los billetes.

"Los márgenes en la hostelería se están comprimiendo mucho y hay que intentar economizar por donde se pueda, y este es un método que algunos eligen". Desde la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería (Ashotur), señalan a los beneficios, cada vez menos para los bares y los restaurantes, como la principal razón de esta corriente que se ha extendido.

Así lo apunta su vicepresidente, Luis Martí que añade que "efectivamente es una opción por la que algunos hosteleros están optando de forma completamente legal. Está dentro de su libertad de organización interna".

Comisión media

La comisión que deben pagar los negocios por cobrar con el datáfono es del 0,3% de media. Esto significa que se les descuentan unos 30 céntimos por cada compra de 100 euros. Esto significa, según las cifras ofrecidas por el Banco de España, más de 880 millones de euros en el ámbito nacional para las entidades financieras.

Y eso que, en los últimos tiempos, el porcentaje ha descendido. En 2014, el primer año en que el ente supervisor ofrecía datos al respecto, la media de la tasa de descuento para los pagos con tarjeta de crédito era de 0,52% y con la de débito era de 0,59%.

El Banco de España también apuntaba que, en un desglose por sectores, que los que se ven tasados con comisiones más altas son los hoteles, restaurantes y los comercios de viajes y entretenimiento. Por el lado contrario, grandes empresas de distribución, supermercados y gasolineras afrontan unas comisiones más bajas.

Problema para los pequeños negocios

Sin embargo, para los pequeños negocios, puede convertirse en un inconveniente ante las comisiones que deben pagar a los bancos y los costes que deben asumir por tener el terminal de punto de venta (TPV) instalado en su local. Por ejemplo, un café de 1,30 euros ofrece un margen de unos pocos céntimos, después de descontar el IVA, los impuestos, los suministros, la materia prima y las exigencias de las entidades bancarias.

A nivel legislativo, no es obligatorio, en España, ofrecer la posibilidad de cubrir la cuenta con tarjeta en establecimientos hosteleros. La normativa solo exige que los locales que no admiten tarjetas lo comuniquen de forma visible, como hacen ya muchos negocios.

Los datos muestran que España encabeza el listado de los países europeos donde más ha caído el uso del efectivo en los últimos años. Así, según señalan los últimos informes del Banco de España y el Banco Central Europeo, únicamente Chipre redujo más el uso de dinero en metálico.

Desde 2022, el importe total pagado con tarjeta ya supera al abonado en efectivo. Una muestra de que el dinero digital ha venido para quedarse en nuestras vidas.