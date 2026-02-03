El paro sube en Castellón en más de 300 personas en el primer mes de 2026
El fin de la campaña de Navidad impulsa el desempleo en el sector Servicios
El número de personas desempleadas en Castellón se incrementó el mes pasado en 306, con lo que la cifra de parados en la provincia se sitúa en 31.682, según los datos dados a conocer por el Ministerio de Trabajo esta mañana.
Por sectores, Servicios es el que más ha contribuido a este incremento, con 382 personas, directamente relacionado con el fin de la campaña de Navidad. También ha subido el paro en Agricultura (4) y entre el colectivo de personas sin empleo anterior (13). Por contra, ha bajado en Industria (-66) y Construcción (-27).
La subida del desempleo respecto al mes anterior a nivel porcentual en Castellón es inferior a la media nacional, 0,98% por 1,26%.
Paro en la Comunitat y en España
En la Comunitat Valenciana el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 1.788 personas en relación al mes anterior (+0,6%) hasta los 291.731 desempleados. Este número total de desempleados es la cifra más baja en un mes de enero desde 2008.
A nivel nacional, el desempleo aumenta en 30.392 personas en enero y se sitúa en 2.439.062, descendiendo un 6,17% interanual.
Por sectores económicos, el paro registrado desciende en Construcción en 3.793 personas (-2,13%), Industria en 14 personas (-0,01%) y en el Colectivo Sin Empleo Anterior en 1.755 personas (-0,79%). Aumenta en Servicios en 35.073 personas (2,01%) y en Agricultura en 881 personas (1,19%).
