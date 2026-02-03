Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Concurso gigante citrícolaVirus en el campoBorrasca LeonardoRestaurante santuario BalmaCastellón Bib GourmandMulta ilegal
instagramlinkedin

El paro sube en Castellón en más de 300 personas en el primer mes de 2026

El fin de la campaña de Navidad impulsa el desempleo en el sector Servicios

Imagen de la construcción de una vivienda en Castelló.

Imagen de la construcción de una vivienda en Castelló. / ERIK PRADAS

Aitor Tezanos

Aitor Tezanos

Castellón

El número de personas desempleadas en Castellón se incrementó el mes pasado en 306, con lo que la cifra de parados en la provincia se sitúa en 31.682, según los datos dados a conocer por el Ministerio de Trabajo esta mañana.

Por sectores, Servicios es el que más ha contribuido a este incremento, con 382 personas, directamente relacionado con el fin de la campaña de Navidad. También ha subido el paro en Agricultura (4) y entre el colectivo de personas sin empleo anterior (13). Por contra, ha bajado en Industria (-66) y Construcción (-27).

La subida del desempleo respecto al mes anterior a nivel porcentual en Castellón es inferior a la media nacional, 0,98% por 1,26%.

Paro en la Comunitat y en España

En la Comunitat Valenciana el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 1.788 personas en relación al mes anterior (+0,6%) hasta los 291.731 desempleados. Este número total de desempleados es la cifra más baja en un mes de enero desde 2008.

A nivel nacional, el desempleo aumenta en 30.392 personas en enero y se sitúa en 2.439.062, descendiendo un 6,17% interanual.

Noticias relacionadas

Por sectores económicos, el paro registrado desciende en Construcción en 3.793 personas (-2,13%), Industria en 14 personas (-0,01%) y en el Colectivo Sin Empleo Anterior en 1.755 personas (-0,79%). Aumenta en Servicios en 35.073 personas (2,01%) y en Agricultura en 881 personas (1,19%).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La lluvia no da respiro a Castellón: Aemet prevé un 100% de probabilidades
  2. Alerta en la citricultura: detectan las primeras naranjas de Egipto con residuos y fitosanitarios prohibidos
  3. Una cadena internacional de tiendas echará el cierre en Castellón
  4. Árboles caídos y saneamiento de fachadas: los bomberos realizan 119 intervenciones en Castellón por el viento huracanado
  5. El último desprecio de Europa a la naranja de Castellón: rebaja la inspección a la fruta que llega de Egipto
  6. Concurso de acreedores de un gigante citrícola de Castellón: intervenidas las facultades de administración
  7. Piqué disfruta con Clara Chía de la gastronomía y el ocio de Castellón
  8. Una empresa de EEUU adquiere dos tiendas de la Ciudad del Transporte de Castellón

De las zonas 'prime' a las más baratas: nada se libra de la subida del precio de la vivienda en Castellón

De las zonas 'prime' a las más baratas: nada se libra de la subida del precio de la vivienda en Castellón

La cuesta de enero hace subir el paro en Castellón, pero industria y construcción registran buenos datos

La cuesta de enero hace subir el paro en Castellón, pero industria y construcción registran buenos datos

El tiempo: Así impactará la borrasca Leonardo en Castellón

El tiempo: Así impactará la borrasca Leonardo en Castellón

La Generalitat ofrecerá 1.600 plazas de funcionario por oposición en 2026

La Generalitat ofrecerá 1.600 plazas de funcionario por oposición en 2026

Porcelanosa Grupo renueva 12.000 metros cuadrados de exposición en su Muestra Internacional

Porcelanosa Grupo renueva 12.000 metros cuadrados de exposición en su Muestra Internacional

La mandarina de Castellón que desafía a Sudáfrica: un nuevo estudio avala sus características revolucionarias

La mandarina de Castellón que desafía a Sudáfrica: un nuevo estudio avala sus características revolucionarias

La UJI, más internacional: refuerza un 24% las plazas del programa Erasmus+ Prácticas

La UJI, más internacional: refuerza un 24% las plazas del programa Erasmus+ Prácticas

El PP ratifica la lucha contra el cáncer como prioridad del Consell

El PP ratifica la lucha contra el cáncer como prioridad del Consell
Tracking Pixel Contents