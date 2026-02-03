El PP ratifica la lucha contra el cáncer como prioridad del Consell

La portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, la castellonense Nieves Martínez, ha defendido la nueva Estrategia contra el Cáncer de la Comunitat Valenciana 2026-2030 como “un salto cualitativo en la atención, prevención e investigación frente a una enfermedad que afecta a miles de familias”. En este sentido, ha subrayado que el Consell “sitúa esta lucha como una prioridad real que va más allá de la legislatura mientras el Gobierno de Pedro Sánchez pierde el liderazgo en política científica”.

Martínez ha explicado que la nueva estrategia ahonda en los avances conseguidos desde 2023 e incide en la lucha contra el tiempo de detección ante una enfermedad implicada en el 25% de las muertes en España. El plan se articula en seis grandes ejes: diagnóstico precoz, medicina personalizada, inversión tecnológica, innovación en terapias, investigación y ensayos clínicos, y atención integral al paciente.

También ha resaltado la inversión de más de 12 millones de euros en nuevos equipamientos al servicio de los profesionales y la creación de 60 nuevos puestos de psicólogos sanitarios para reforzar la atención psico-oncológica.

"Diferencia entre propaganda y gestión"

Asimismo, ha destacado los resultados de la gestión del Consell en menos de tres años: “Hemos reducido un 60% las listas de espera quirúrgicas de Prioridad 1, pasando de 61 días con el Botànic a 24 días en la actualidad. Esa es la diferencia entre propaganda y gestión”.

Martínez ha criticado, frente a este esfuerzo, la falta de liderazgo del Gobierno de España en materia de investigación oncológica. “Se echa en falta más estabilidad en la política científica nacional, especialmente cuando el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas ha vivido en los últimos años episodios de crisis y denuncias por presuntas irregularidades que han llegado incluso a la Fiscalía”, ha señalado.

Noticias relacionadas

En su opinión, “resulta especialmente preocupante que la ministra valenciana de Ciencia e Investigación, Diana Morant, dirija un sistema rodeado de polémicas que distraen del objetivo principal: impulsar la investigación contra el cáncer”. “La lucha contra el cáncer afecta a muchas familias y por eso hay que actuar con rigor y compromiso real”, ha concluido.