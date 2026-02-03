Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Preocupación en el campo al detectar un nuevo virus en los cítricos de Castellón

La Unió reclama al Consell que confirme su presencia y concrete las medidas a aplicar

Cítricos, en una imagen de archivo.

Gabriel Utiel

Iván Checa

Iván Checa

Castellón

La amenaza de las plagas se ha convertido en una preocupación constante para los agricultores de Castellón y del conjunto de la Comunitat Valenciana. Las miradas del sector primario y, en especial, de la citricultura apuntan ahora al virus de la clorosis nervial amarilla, tras detectarse su presencia en la provincia.

La Unió Llauradora ha echo saltar las alarmas después de que las primeras prospecciones realizadas en zonas citrícolas hayan revelado que el virus ya está presente en el territorio, lo que confirmaría su expansión, después de que en septiembre se localizara en Cataluña. En concreto, entonces se halló el virus en un limonero situado en un huerto y en un ejemplar ubicado en un jardín urbano, mediante análisis realizado por el laboratorio oficial de sanidad vegetal de aquella comunidad autónoma y posteriormente ratificada por el Laboratorio Nacional de Referencia.

Los efectos

¿Y qué efectos tiene? Según detallan, desde el punto de vista técnico, la clorosis nervial amarilla es una virosis que puede afectar varias especies de cítricos, principalmente limonero, lima y naranjo amargo, con sintomatología que puede generar confusión con otras alteraciones fisiológicas o carencias nutricionales. Sin embargo, su impacto potencial sobre el vigor de los árboles, la producción y la calidad del fruto hace especialmente relevante la detección temprana y el seguimiento sistemático.

Árbol afectado por la virosis amarilla.

“Una vez más se constata que los controles en frontera son totalmente insuficientes en las importaciones y al final acabará pagando la factura el sector”, ha valorado el secretario general de la organización agraria, Carles Peris.

La Unió, de hecho, ha solicitado ya formalmente a la Conselleria de Agricultura que informe de si el virus se ha detectado en la Comunitat Valenciana, tanto en plantaciones comerciales como en cítricos ornamentales, viveros u otros ámbitos no productivos, y en caso afirmativo, en qué especies cítricas se ha detectado y con qué alcance territorial.

Línea de ayudas

La organización también demanda las actuaciones de vigilancia, prospección, muestreo o seguimiento que se están llevando a cabo o se prevén activar, teniendo en cuenta los antecedentes confirmados en Cataluña; así como si se han tomado o se plantean medidas fitosanitarias con carácter preventivo, de contención o, si procede, de erradicación.

Del mismo modo, La Unió ha trasladado al Consell si prevé el establecimiento de una línea de ayudas específica u otros mecanismos de apoyo para las personas productoras que puedan tener o llegan a tener parcelas afectadas, incluyendo compensaciones por pérdidas, arranques obligatorios, reposición vegetal o limitaciones productivas derivadas de medidas oficiales.

