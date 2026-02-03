El PSPV acusa al PP de convertir la provincia de Castellón en “zona catastrófica de inversiones”

El PSPV-PSOE de la provincia de Castellón ha acusado este martes al PP de haber convertido las comarcas castellonenses en una “zona catastrófica de inversiones”.

Así se ha pronunciado la secretaria de Organización, Maria Jiménez, quien ha alertado de que las cifras oficiales de 2025 confirman un “castigo sin precedentes” para la provincia por parte del Consell de Mazón y Pérez Llorca, con una obra pública que se ha hundido un 25% en 12 meses hasta quedarse en unos "raquíticos" 22 millones de euros, tal y como ya recogió este diario.

"En la lista de olvidos"

Jiménez ha lamentado que Castellón “haya pasado a ocupar un lugar destacado en la lista de olvidos de la Generalitat” y ha advertido de que el ejecutivo autonómico “ha traspasado todas las líneas rojas de la discriminación interterritorial, porque mientras aquí se recorta, el PP destina cinco veces más recursos a la provincia de Valencia y el doble a la de Alicante”.

“Han cerrado el grifo de las inversiones y eso amenaza directamente con gripar la buena marcha de la economía y los récords de creación de empleo que habíamos conseguido con tanto esfuerzo”, ha señalado la dirigente socialista. Para Jiménez, “estamos ante un PP que no cree en Castellón ni en su potencial económico”.

"Silencio cómplice"

En este sentido, Maria Jiménez ha criticado la constante “desfilada de consellers del PP” que visitan la provincia “sin ideas, sin proyectos y con las manos vacías”, y ha asegurado que “lo que necesitamos son más grúas trabajando y no tantas fotos de postureo”.

En esta línea, ha cargado contra el “silencio cómplice” del PP provincial, al que ha reprochado que no exija que se detenga “este maltrato sistemático hacia nuestra provincia”. “Castellón no se merece este abandono y los socialistas reclamaremos donde haga falta que se nos trate como lo que somos, una tierra de primera”, ha concluido.