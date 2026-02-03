El tiempo: Así impactará la borrasca Leonardo en Castellón

Castellón se ha visto azotada por una sucesión de borrascas en el arranque del 2026. Después de Harry, que trajo un fuerte temporal marítimo, y de Kristin, que dejó nieve, frío viento y precipitaciones, ahora irrumpe Leonardo. ¿Qué impacto tendrá en Castellón?

Subida de temperaturas

La circulación atlántica inducida por la borrasca Leonardo arrastrará una masa de aire de origen tropical que en la Comunitat provocará un ascenso térmico significativo el jueves, con máximas superiores a 22-23 °C en el zonas bajas del litoral y prelitoral, según ha explicado la Agencia Estatal de Meteorología. En Castelló las máximas pueden llegar el jueves a 22º mientras que este martes se ha llegado a 16,6º. La mínima más baja han sido los -4,9º de Vilafranca y la máxima más alta se ha dado en Vinaròs (17º).

¿Precipitaciones?

Las precipitaciones no serán muy significativas, aunque se pueden producir lluvias en el interior y tercio norte, en general débiles, que pueden ser puntualmente moderadas, a diferencia de lo que está ocurriendo en el oeste y suroeste peninsular.

El viento, protagonista

Lo más significativo de la borrasca Leonardo se notará el jueves, cuando soplará el viento de poniente moderado a fuerte, con rachas muy fuertes especialmente en horas centrales del día. De hecho, Aemet ya ha activado el aviso amarillo por rachas que pueden superar los 80km/h.

¿Cuándo remitirá la situación?

El catedrático de Climatología de la Universitat Jaume I, José Quereda, ha pronosticado un "tiempo inestable en las jornadas del miércoles y especialmente el jueves". Si bien los vientos del oeste van a mantener las temperaturas altas en la zona costera (18-20 grados y 9-10 en mínimas, la inestabilidad va a provocar precipitaciones débiles el miércoles y que, el jueves serán moderadas, con vientos del oeste racheados y fuertes que pueden superar los 100 Km/h en interior. Una situación que parece remitir a partir del viernes con tiempo más estable y soleado.