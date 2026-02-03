La UJI, más internacional: refuerza un 24% las plazas del programa Erasmus+ Prácticas

La Universitat Jaume I de Castellón, en el marco de su apuesta por la calidad, la internacionalización y la empleabilidad, incrementará un 24% las plazas del programa Erasmus+ Prácticas para que hasta 62 estudiantes puedan beneficiarse de las estancias internacionales en la nueva convocatoria.

Una mejora que, como ha señalado la institución, resulta posible gracias al esfuerzo de cofinanciación del programa, al aportar el 51% de los fondos totales, que en esta edición ascienden a 181.853 euros, y que complementan las ayudas concedidas por la Comisión Europea.

"Que nadie quede fuera"

La vicerrectora de Relaciones Internacionales, Eva Camacho, ha resaltado el «importante esfuerzo institucional de cofinanciación de los fondos, lo que refleja el compromiso firme de la UJI por garantizar más oportunidades internacionales y que nadie quede fuera por motivos económicos».

También ha destacado que «la internacionalización representa una inversión estratégica en el futuro profesional de nuestro estudiantado y, con el incremento en las ayudas Erasmus+ Prácticas consolidamos un modelo de movilidad con impacto real en la empleabilidad puesto que estas estancias refuerzan competencias profesionales e interculturales clave y amplían nuestras redes de cooperación a través de alianzas europeas como EDUC, fortaleciendo el posicionamiento internacional de la universidad y ofreciendo a nuestro estudiantado una formación conectada con un entorno global».

Será pues el vigésimo cuarto año consecutivo en el que la Jaume I impulsa programas de prácticas internacionales, una iniciativa consolidada que permite la realización de prácticas académicas externas para estudiantado de grado y máster, así como estancias de investigación para doctorado, en empresas, organismos, universidades e instituciones de países participantes del programa y países asociados, tanto dentro de como fuera de Europa.

101 solicitudes

El programa Erasmus+ Prácticas tiene como objetivo principal la mejora de la empleabilidad y la proyección internacional del estudiantado de la UJI. Se trata de una iniciativa consolidada y se ha convertido en un referente gracias a su elevada demanda y resultados ampliamente satisfactorios. En esta convocatoria se han presentado 101 solicitudes procedentes de los cinco centros de la universidad.

En esta convocatoria se llevarán a cabo ocho movilidades de corta duración (30 días), que incluyen estancias de investigación de doctorado (dos) y prácticas académicas externas internacionales. Así mismo, 54 estudiantes realizarán prácticas académicas externas de larga duración (11 de la Facultat de Ciències Jurídiques i Económiques, 16 de la Facultat de Ciències Humanes i Socials, tres de la Escuela de Doctorado, 22 de la Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals y dos de la Facultad de Ciències de la Salut), con una duración de entre dos y cuatro meses, en entidades y organizaciones de varios países. Se prevé que al menos cinco de estas movilidades sean en universidades o empresas que pertenecen a los entornos de la Alianza EDUC.