Vithas Castellón aplica tratamientos menos invasivos para tratar patologías

El Hospital Vithas Castellón refuerza su apuesta por la radiología intervencionista, una subespecialidad médica que permite diagnosticar y tratar numerosas patologías mediante procedimientos mínimamente invasivos guiados por técnicas de imagen como la ecografía, el TAC o la resonancia magnética. Este enfoque ofrece tratamientos más precisos, eficaces y seguros, reduciendo la agresividad de las intervenciones y mejorando la experiencia y recuperación del paciente.

El equipo de Radiología Intervencionista Vithas Castellón está integrado por el Dr. José Martínez Rodrigo y la Dra. Cristina Roig Salgado, con amplia experiencia en distintos procedimientos. "La radiología intervencionista permite actuar con gran precisión sobre la zona a tratar gracias a la guía por imagen en tiempo real, lo que aumenta la seguridad y la eficacia de los procedimientos", explica la doctora Roig.

Menor invasividad y recuperación más rápida

A diferencia de la cirugía convencional, la radiología intervencionista no requiere grandes incisiones, ya que los procedimientos se realizan mediante punciones milimétricas guiadas por imagen. Esto se traduce en menor dolor, menos complicaciones, menor riesgo de sangrado y una recuperación más rápida.

"En muchos casos el paciente puede volver a casa el mismo día o al día siguiente, con mínimas molestias", señala la doctora Roig. Esta rápida recuperación reduce además el impacto físico y emocional del tratamiento y facilita la reincorporación a la vida cotidiana. Entre sus principales ventajas destacan la menor invasividad, la reducción del dolor y de la necesidad de analgesia, las estancias hospitalarias más cortas y la alta precisión que proporciona la imagen médica avanzada.

Amplias aplicaciones clínicas

En Vithas Castellón, la radiología intervencionista permite tratar un amplio abanico de patologías tanto en el ámbito hospitalario como ambulatorio, siempre en colaboración con otras especialidades médicas.

En el contexto ambulatorio se realizan biopsias de mama y de otros órganos para diagnosticar de forma precisa cáncer de mama, de pulmón y otras patologías oncológicas. Además, la especialidad ofrece procedimientos sencillos y eficaces, como el tratamiento de varices tras el estudio de insuficiencia venosa y el abordaje del dolor crónico articular y de columna, incluyendo tendinitis calcificadas, fascitis plantares o lesiones musculares.

Tecnología y medicina centrada en el paciente

Estas técnicas benefician a pacientes con patologías crónicas, oncológicos, personas de edad avanzada o con alto riesgo quirúrgico, así como a quienes buscan alternativas menos invasivas. Todos los procedimientos se realizan de forma personalizada y en coordinación con otras especialidades, garantizando un abordaje integral del paciente.

La tecnología es uno de los pilares de la radiología intervencionista. Los equipos de imagen de alta resolución permiten localizar con exactitud la lesión y actuar de forma muy precisa. "La combinación de tecnología avanzada y experiencia médica es clave para la seguridad y el éxito de los procedimientos", destaca la especialista.

Desde Vithas Castellón subrayan que apostar por la radiología intervencionista es apostar por una medicina moderna y centrada en el paciente. "El futuro de esta especialidad es claramente expansivo. Seguirá incorporando nuevas técnicas y más indicaciones terapéuticas, siendo cada vez más relevante en el tratamiento integral del paciente", concluye la doctora Roig.