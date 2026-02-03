De las zonas 'prime' a las más baratas: nada se libra de la subida del precio de la vivienda en Castellón

Tanto si se pretende adquirir en propiedad una vivienda en las zonas más prime de las capitales de provincia, como si se pretende residir en algún barrio más humilde, será necesario hacer un esfuerzo económico, ya que nada se libra de la subida de precios que experimenta el mercado inmobiliario.

Así lo evidencia el último informe publicado este martes por el Grupo Tecnicasa, dedicado a la valoración de inmuebles, sobre los precios máximos y mínimos de la vivienda. Un estudio que evidencia que las zonas más asequibles registran incluso las subidas de precios más elevadas en el último año, si se compara enero del 2026 con el mismo momento del 2025.

Desde un 5% más

El análisis incorpora, por un lado, el barrio de Sensal de la ciudad de Castelló, donde los importes de los inmuebles residenciales experimentan un alza del 9% a lo largo del último ejercicio. En concreto, por una vivienda de unos 100 metros cuadrados se debe abonar ahora unos 240.000 euros, por lo que el precio por metro cuadrado queda de media en 2.400 euros. En cambio, el año pasado se pagaba a 2.200 euros el metro cuadrado, elevando el importe final a 220.000 euros.

Tampoco se libra del encarecimiento la que está considerada como la zona más asequible de la capital de la Plana, que es el entorno de la Guinea, Mestrets y el parque del Oeste. En este caso el repunte del precio llega a ser del 45%, de los más altos que recoge el estudio, puesto que ya se está pagando el metro cuadrado a 800 euros, frente a los 550 que se abonaban hace ahora un año. Por tanto, en este punto de la ciudad, un piso de unos 70 metros cuadrados cuesta ahora 56.000 euros, frente a los 38.500 en los que quedaba fijado apenas un año atrás.

A nivel provincial, según otro estudio del portal inmobiliario Idealista, la vivienda de segunda mano se encareció un 14,2% en Castellón, hasta alcanzar los 1.503 euros por metro cuadrado de media. El repunte mensual, por su parte, resulta del 0,5%.

En cuanto al mercado del alquiler, analizando las capitales, la mayor subida de la Comunitat Valenciana se ha dado en Castelló, del 9,1%, con un precio medio de 9,1 euros/m2, superando así el máximo de 9 euros/m2 registrado en agosto.