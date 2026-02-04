Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cajamar gana 349 millones de euros en 2025, un 7% más

La entidad atribuye este balance al comportamiento de la actividad comercial

Fachada de la oficina central de Cajamar en Castellón.

Fachada de la oficina central de Cajamar en Castellón. / MANOLO NEBOT ROCHERA

Bartomeu Roig

Bartomeu Roig

Castellón

Una de las entidades financieras con mayor implantación en Castellón, Cajamar, ha hecho balance de los resultados correspondientes a 2025. Una presentación basada en el incremento de la actividad comercial, la captación de nuevos clientes y una escasa tasa de morosidad.

Los beneficios obtenidos en el pasado ejercicio ascienden a 349 millones de euros, lo que supone un aumento del 6,8% respecto a 2024. "Todo ello, a pesar de haber destinado 409 millones de euros a los epígrafes de provisiones y saneamiento y deterioro de activos financieros y no financieros, en línea con su modelo de gestión prudente", apuntan. El resultado antes de impuestos es de 441 millones (+13,4%).

Crecimiento, solvencia y calificaciones

El análisis de Cajamar detalla que las ganancias "se sustentan en el sólido crecimiento del margen bruto y el moderado incremento de los gastos de explotación, que han contribuido a mejorar la rentabilidad y la eficiencia, a la vez que elevan su sólido nivel de solvencia. Ante este positivo escenario, que desde 2024 tiene rating de grado de inversión de las tres agencias que la califican, S&P, Fitch Ratings y DBRS Morningstar, ha seguido mejorando aún más sus calificaciones".

Al cierre de 2025, el grupo cooperativo tenía una inversión crediticia de 42.130 millones de euros, con un aumento del 9,2%. En el apartado de financiación al sector empresarial, el agroalimentario se mantiene como referencia.

Clientes, empleo y baja morosidad

Además, se han captado 72.000 nuevos clientes, con lo que alcanzan 3,9 millones totales en el conjunto de España. El grupo cuenta con 5.149 trabajadores. "En cuanto a satisfacción de clientes, ha continuado alcanzando cifras notables gracias a su trato cercano y profesional. En los últimos doce meses, según el Informe Nacional de Benchmarking de Satisfacción de clientes del sector financiero de la consultora Stiga, especializada en la medición, análisis y mejora de la experiencia, se mantiene como la segunda entidad mejor valorada en este ámbito entre las entidades significativas españolas", inciden desde la entidad.

Otro de los aspectos relevantes a la hora de analizar los resultados de la banca es la morosidad. Cajamar presume de reducción de los riesgos dudosos totales, con una minoración del -4,7%, y mantiene su posicionamiento como una de las entidades significativas españolas con menor tasa de morosidad, del 1,68%, muy por debajo de la media del sector, que se encuentra en el 2,69%.

Por último, detalla que mantiene sus raíces en el mundo agrario, "con una amplia y especializada oferta de productos y servicios financieros, con programas de asesoramiento técnico especializado, a través de su Ecosistema de Innovación Agroalimentaria, que en 2025 cumplió 50 años de su puesta en funcionamiento en 1975".

