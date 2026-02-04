El cáncer aumenta en Castellón con 3.714 nuevos diagnósticos en 2025 y la AECC reclama una atención más humana

El cáncer continúa en aumento en la provincia de Castellón. Según los datos de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), durante 2025 se diagnosticaron 3.714 nuevos casos, una cifra superior a la registrada en 2024, con 3.665, y en 2023, cuando se contabilizaron 3.570 diagnósticos.

Reivindicación de una atención más humana

La Junta Provincial de la AECC ha reivindicado este miércoles en Castellón una atención oncológica más humana e integral, en un acto celebrado en el Consorcio Hospitalario Provincial, donde se ha presentado el nuevo modelo de atención de la entidad.

El encuentro ha servido para poner el foco en la experiencia de pacientes, familiares y voluntariado, pilares fundamentales de un modelo que apuesta por situar a la persona en el centro del sistema sanitario.

Historias que ponen rostro al cáncer

Durante el acto se ha proyectado un vídeo con testimonios reales, como el de Ángela Bellido, que relató el impacto de su diagnóstico y el proceso vivido tras sufrir distintos carcinomas, uno de ellos inoperable durante la pandemia. “La noticia fue terrible. En el primer momento te quedas en shock”, explicó, subrayando también la fortaleza personal que ha desarrollado y la importancia del acompañamiento durante la enfermedad.

También tomó la palabra Mara García, a quien le extirparon un ojo, y que destacó el papel del voluntariado hospitalario, al que definió como “preparado, formado y con una sensibilidad especial”. García puso en valor el apoyo recibido por parte de la AECC de Castellón y la compañía de su perro guía, Oblea.

El papel del voluntariado

El voluntariado del hospital estuvo representado por Juan Antonio Díaz, secretario del consejo de la AECC y voluntario desde hace casi once años. Díaz reconoció la carga emocional que supone acompañar a pacientes durante largos periodos y afrontar, en algunos casos, su fallecimiento. Su testimonio personal recordó el origen de su compromiso con la asociación, marcado por la pérdida de un amigo al que conoció siendo voluntario en un programa hospitalario de Cruz Roja y que le inspiró a hacerse voluntario de la AECC

Humanización e investigación, ejes del nuevo modelo

La presidenta de la AECC, Maira Barrieras, señaló que la jornada coincidía con el Día Mundial contra el Cáncer, motivo por el que los asistentes acudieron vestidos de verde, “el color de la esperanza”. Barrieras explicó que el plan estratégico 2025-2028 de la entidad sitúa la humanización de la atención sanitaria y la investigación como pilares fundamentales.

En este sentido, remarcó que la AECC ha escuchado a pacientes y familiares para diseñar un modelo de atención integral que responda a sus demandas: atención personalizada, participación del paciente, nuevos espacios y formación específica para profesionales. El Hospital Provincial cuenta, además, con una comisión de humanización que trabaja en esta línea.

El impacto del cáncer más allá de lo clínico

Durante la lectura del manifiesto, que abrió la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, y cerró la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, se destacó que el cáncer implica procesos prolongados, decisiones complejas y un impacto que va más allá de lo biomédico, afectando a la vida personal, familiar, social y laboral de los pacientes.

El texto incidió en la necesidad de escuchar al paciente y adaptar la atención a las necesidades concretas de cada caso, subrayando que humanizar es situar a la persona en el centro del sistema sanitario.

La presidenta de la Diputación, la alcaldesa, la presidenta de la AECC y el director del Hospital Provincial junto a la diputada de Bienestar Social. / Diputación

Aumento de la actividad oncológica

El jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital Provincial, Alfredo Sánchez, explicó que la actividad asistencial aumenta cada año entre un 10 y un 11%, debido al envejecimiento de la población y a la detección de tumores en personas más jóvenes. Sánchez valoró de forma positiva el funcionamiento del servicio, destacando la rapidez y calidad de la atención, así como la existencia de una unidad de oncogeriatría y la atención a los largos supervivientes.

Asimismo, avanzó que se reforzará la colaboración con el área de Vinaròs, aumentando las visitas de oncología al hospital comarcal.

Marcha solidaria y edificios iluminados de verde

La presidenta de la Diputación animó a la ciudadanía a participar en la X Marcha Contra el Cáncer, que se celebrará el próximo domingo 8 de febrero en Castellón, y anunció que la fachada de la Diputación Provincial se iluminará de verde con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, como gesto de apoyo y visibilización de la lucha contra esta enfermedad.