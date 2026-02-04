Novedades en la crisis de un gigante citrícola de Castellón: al menos 28 agricultores van a reclamar el pago de sumas abultadas

Una empresa entra en concurso de acreedores cuando no tiene capacidad de cumplir con los pagos comprometidos. Algo que deja atrapados a proveedores y trabajadores, y que se agudiza cuando una compañía que entra en esta crisis forma parte del sector agroalimentario. Algo a lo que no escapan las firmas de Castellón.

La situación de la firma Agribur, en la Vall, fue una de las notas negativas de la anterior campaña citrícola, al entrar en un procedimiento concursal. Recientemente, se ha iniciado una nueva fase, con el edicto del Juzgado de lo Mercantil de Castellón, en el que se hace un llamamiento a los interesados para que den a conocer el dinero que se les debe.

Agricultores afectados por la deuda

El secretario general de la Unió, Carles Peris, recuerda que el pasado verano se inició un proceso de asesoramiento para agricultores afectados. "Ahora mismo hay 28 expedientes diferentes relacionados con este asunto, y el más reciente se ha incorporado esta misma semana", explica. En cuanto a las cantidades que se les adeuda, "el importe más bajo es de 14.000 euros, por lo que la suma de todos estos afectados asciende a más de 400.000 euros", detalla.

Eso solo en el caso de los agricultores asesorados desde esta organización agraria, por lo que el número de perjudicados y las cantidades acumuladas serán mayores cuando se complete esta fase del proceso.

Asesoramiento conjunto y posibles irregularidades

Como indicó meses atrás, el servicio de asesoramiento de la Unió busca "personarse en el caso y obtener la máxima información posible a través de un único procurador y letrado para abaratar costes a los agricultores perjudicados y lograr la mejor solución posible para estos".

La Unió también denunció que algunos de los productores atrapados por la crisis de Agribur firmaron sus contratos de compraventa de cítricos con esta compañía sin saber que ya había solicitado el preconcurso, "lo que podría demostrar la ocultación por parte de Agribur de su situación económica a los agricultores".

Se estima que la deuda total de la empresa es de unos 30 millones de euros.