La Diputación y el Consell potencian su alianza para sumar bienestar a los castellonenses

Más colaboración para incrementar el bienestar y las oportunidades para el conjunto de los castellonenses. Es el compromiso adquirido en la reunión celebrada este miércoles entre la presidenta de la Diputación Provincial, Marta Barrachina, y la consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Elena Albalat, para abordar los retos sociales del territorio desde una estrategia común con el fin de “dignificar la provincia, responder a las necesidades reales de la gente y lograr la máxima cobertura que garantice servicios y oportunidades a los vecinos de los 135 municipios de la provincia”,

Barrachina ha subrayado que “en la Diputación de Castellón priorizamos a las personas en nuestras políticas y, a través del diálogo y la colaboración con el Consell, reforzamos nuestro compromiso por asegurar un progreso real y equitativo en la sociedad”.

Albalat, por su parte, ha trasladado que es fundamental trabajar de forma alineada con las diputaciones provinciales porque permite compartir y coordinar recursos e impulsar políticas públicas que tienen un impacto directo en la vida de las personas.

Los proyectos en marcha

El encuentro ha permitido revisar el estado de los proyectos en marcha y evaluar su grado de desarrollo. En este contexto, la titular de Servicios Sociales ha destacado que el compromiso del Consell se extiende a todo el territorio provincial, con actuaciones que han movilizado 41,5 millones de euros destinados a infraestructuras sociosanitarias, una inversión que permitirá la creación de 400 nuevas plazas para personas mayores en los próximos dos años.

A ello se suma una inyección de 36,6 millones de euros destinada a reforzar la red de residencias y centros de día, así como partidas específicas dirigidas a otros colectivos vulnerables, orientadas a la mejora y modernización de recursos de atención a menores y a personas con discapacidad.

En lo referente a la ciudad de Castelló, el Consell ha impulsado la construcción de una nueva residencia para personas mayores dependientes y un centro de día que aportará 120 nuevas plazas, entre atención residencial y estancia diurna. Y en esta misma línea de refuerzo asistencial, se ha procedido a la renovación de los contratos de gestión integral en centros estratégicos de la provincia, una actuación en la que se han invertido cerca de 97 millones de euros y que pone fin a años de contratos caducados y garantiza una estabilidad administrativa sostenida.

Momento de la reunión en el Palau de les Aules. / JAVIER VILAR

Asimismo, la consellera ha destacado el respaldo financiero directo a las entidades locales a través del contrato programa, que ha supuesto una aportación de más de 20 millones de euros durante el último ejercicio, lo que demuestra la apuesta por una red asistencial sólida, cercana y orientada a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

En la acción de gobierno

Mientras, la presidenta provincial también ha querido incidir en la prioridad marcada por la institución provincial en cuanto a poner en el foco de acción de gobierno a las personas y su bienestar y, en ese sentido, ha querido resaltar los datos más relevantes y las principales actuaciones financiadas por la Diputación en materia de Bienestar Social. Barrachina, en este sentido, ha incidido en la financiación, a través del contrato-programa de atención primaria de servicios sociales, de la atención a personas mayores en ayuntamientos y mancomunidades de menos de 10.000 habitantes, con una inversión total en 2026 que asciende 5,8 millones de euros. En el mismo se incluye el programa de atención domiciliaria, que integra el servicio de ayuda a domicilio, Menjar a Casa y Major a Casa.

Barrachina ha remarcado que desde mediados del 2025 dicho contrato-programa incorpora una mejora estructural relevante respecto a ejercicios anteriores en cuanto a la integración en una única partida presupuestaria de la financiación de los mencionados servicios de atención a personas mayores. “Esta medida permite a ayuntamientos y mancomunidades mayor flexibilidad en el uso de los recursos, posibilitando que adapten el gasto a las necesidades reales de su ciudadanía y mejorando la eficacia del modelo de atención primaria”, ha explicado la dirigente provincial, quien ha recordado a que la Diputación reforzó el programa Menjar a Casa, asumiendo directamente el 34% del coste del servicio que anteriormente era aportado por las personas usuarias.

En cuanto a la convocatoria de ayudas dirigida a los Servicios de Promoción de Autonomía Personal (SPAP), alcanza actualmente a 105 municipios de la provincia y beneficia a 1.341 personas usuarias, constituyéndose como un recurso esencial de proximidad para la promoción de la autonomía personal y la prevención de la soledad.

“Desde la institución provincial tenemos el bienestar social como uno de los principales ejes de acción y, por ello, vamos a continuar aunando esfuerzos y manteniendo las vías de colaboración con el Consell, por mejorar la vida de todos los castellonenses, de los vecinos de los 135 municipios de la provincia, y que todos ellos dispongan de los servicios necesarios para atender sus necesidades y mejorar su bienestar”, ha concluido Barrachina.