Los embalses de Castellón, por encima de la media de los últimos 20 años

Los embalses de la provincia de Castellón se encuentran por encima de la media de los últimos 20 años. Así, en la primera semana de febrero están al 59% de su capacidad, lo que supone 10 puntos por encima del periodo 06/26 según se refleja en el último informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar, mejorando en medio punto la posición de la semana anterior. Es el mejor porcentaje de reserva hídrica desde 2019, en que estaban al 60,57%. La proporción más elevada se dio en 2017 cuando llegaron 64,37%, mientras que la más baja se dio en el 2007, cuando llegaron a estar a una cuarta parte (25,89%).

Estado de los embalses

Tranquilidad en el campo

Este volumen de reservas da tranquilidad a la agricultura. Desde Fepac Asaja, José Vicente Guinot, explica que "las reservas de agua han subido durante el último mes, sobre todo debido a las lluvias, la nieve y el frío, que hace que no estemos regando. Estamos entre el 50 y 60% de capacidad en la provincia. Tenemos agua para pasar el próximo verano sin problemas", indicaba.

Por su parte, Pascual Broch asesor de la Unió Llauradora coincidía en señalar que una situación de lluvias prolongadas y frío que hace que la planta esté parada y no necesite riego propicia que, con las reservas actuales, cercanas al 100% del agua que podemos acumular tengamos reservas para toda esta campaña de cultivo, en la Plana, en una situación extrapolable a la provincia.

Precipitaciones

Diciembre fue húmedo en la provincia de Castellón. De hecho, según la Agencia Estatal de Meteorología, los pluviómetros del embalse de Sitjar registraron un superávit del 233% (140 l/m² cuando lo habitual son 40) y el de Mª Cristina un 219% (128 por los 40 considerados normales). Asimismo, 17 observatorios cerraron 2025 con más de 1.000 l/m², liderando el listado Ahín, (1.313 cuando la media normal anual serían 824,4), según se desprende de la red de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet). Herbés es el municipio que almacena más lluvia en enero (125).

El catedrático de Climatología de la Universitat Jaume I, José Quereda, ha señalado que en enero se han registrado valores entre 30 y 60 mm, si bien sumados a los registros de diciembre la provincia ha registrado valores de 170 en Castellon a más de 200 (210 en Pico Fredes ). No obstante, la sucesión de borrascas ha beneficiado más al oeste peninsular en términos de precipitaciones, a pesar de las nevadas de Kristin, la semana pasada. Vientos, escasa insolación y nubosidad han sido los principales rasgos de estos fenómenos.

Como explicaban desde Aemet, en enero las precipitaciones están siendo más escasas, porque están predominando las circulaciones de poniente, pero también está habiendo pocas horas de sol, seguramente será el mes de enero con menos insolación desde 2014.