Emergencias establece la alerta por nevadas en Els Ports

El Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) ha establecido esta mañana la alerta por nevadas en la comarca castellonense de Els Ports como consecuencia de la llegada de la Borrasca Leonardo. En ese sentido, en su cuenta de Twitter Emergencias ha instado a tener mucha atención con la nieve y las placas de hielo si se circula por el interior, especialmente en Els Ports.

La temperatura mínima más baja la ha registrado Ares del Maestrat, donde ha bajado a -3,5º, Morella, con -3,4 y Vilafranca con -2,8º según la web de la Agencia Valenciana de Meteorologia (Avamet).

Fuentes vientos y precipitaciones débiles

El catedrático de Climatología de la Universitat Jaume I, José Quereda, ha pronosticado un "tiempo inestable en las jornadas del miércoles y especialmente el jueves". Si bien los vientos del oeste van a mantener las temperaturas altas en la zona costera (18-20 grados y 9-10 en mínimas), la inestabilidad va a provocar precipitaciones débiles el miércoles aunque ya el jueves serán moderadas, con vientos del oeste racheados y fuertes que pueden superar los 100 Km/h en interior. Una situación que parece remitir a partir del viernes con tiempo más estable y soleado.

Previsión de Aemet

Según la Agencia Estatal de Meteorología, el cielo estará nuboso este miércoles. La cota de nieve irá ascendiendo desde unos 1000-1200 m a primeras horas hasta más de 2.000 al final del día. Las temperaturas mínimas experimentarán pocos cambios y las máximas irán en ascenso. En el litoral viento moderado del suroeste, y en el resto, de componente oeste flojo a moderado, sin descartar rachas muy fuertes en el interior en horas centrales.