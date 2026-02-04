Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alerta cítricosAlerta nevadas CastellónParque multiaventura CastellónBorrasca LeonardoEntrevista Bob VoulgarisCastellón Bib GourmandOrquesta Panorama Castellón
instagramlinkedin

Emergencias establece la alerta por nevadas en Els Ports

La borrasca Leonard traerá vientos fuertes a Castellón

Máquinas quitanieves limpiando la carretera durante el paso de la borrasca que afectó al interior de Castellón el 20 de enero.

Máquinas quitanieves limpiando la carretera durante el paso de la borrasca que afectó al interior de Castellón el 20 de enero.

Consorcio Provincial de Bomberos

Carmen Tomás

Carmen Tomás

Castellón

El Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) ha establecido esta mañana la alerta por nevadas en la comarca castellonense de Els Ports como consecuencia de la llegada de la Borrasca Leonardo. En ese sentido, en su cuenta de Twitter Emergencias ha instado a tener mucha atención con la nieve y las placas de hielo si se circula por el interior, especialmente en Els Ports.

La temperatura mínima más baja la ha registrado Ares del Maestrat, donde ha bajado a -3,5º, Morella, con -3,4 y Vilafranca con -2,8º según la web de la Agencia Valenciana de Meteorologia (Avamet).

Fuentes vientos y precipitaciones débiles

El catedrático de Climatología de la Universitat Jaume I, José Quereda, ha pronosticado un "tiempo inestable en las jornadas del miércoles y especialmente el jueves". Si bien los vientos del oeste van a mantener las temperaturas altas en la zona costera (18-20 grados y 9-10 en mínimas), la inestabilidad va a provocar precipitaciones débiles el miércoles aunque ya el jueves serán moderadas, con vientos del oeste racheados y fuertes que pueden superar los 100 Km/h en interior. Una situación que parece remitir a partir del viernes con tiempo más estable y soleado.

Noticias relacionadas y más

Previsión de Aemet

Según la Agencia Estatal de Meteorología, el cielo estará nuboso este miércoles. La cota de nieve irá ascendiendo desde unos 1000-1200 m a primeras horas hasta más de 2.000 al final del día. Las temperaturas mínimas experimentarán pocos cambios y las máximas irán en ascenso. En el litoral viento moderado del suroeste, y en el resto, de componente oeste flojo a moderado, sin descartar rachas muy fuertes en el interior en horas centrales.

Castelló


Morella


Peñíscola


Segorbe


Vinaròs


La Vall d'Uixó


Alcalà de Xivert


Onda


Vall d'Alba

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Concurso de acreedores de un gigante citrícola de Castellón: intervenidas las facultades de administración
  2. Alerta en la citricultura: detectan las primeras naranjas de Egipto con residuos y fitosanitarios prohibidos
  3. La lluvia no da respiro a Castellón: Aemet prevé un 100% de probabilidades
  4. Una cadena internacional de tiendas echará el cierre en Castellón
  5. Árboles caídos y saneamiento de fachadas: los bomberos realizan 119 intervenciones en Castellón por el viento huracanado
  6. El último desprecio de Europa a la naranja de Castellón: rebaja la inspección a la fruta que llega de Egipto
  7. Piqué disfruta con Clara Chía de la gastronomía y el ocio de Castellón
  8. Una empresa de EEUU adquiere dos tiendas de la Ciudad del Transporte de Castellón

Compromís se rompe y se queda sin concejales en Burriana

Emergencias establece la alerta por nevadas en Els Ports

Emergencias establece la alerta por nevadas en Els Ports

Cajamar gana 349 millones de euros en 2025, un 7% más

Cajamar gana 349 millones de euros en 2025, un 7% más

El mapa de los puntos negros del tren en Castellón: los maquinistas ponen límites en 10 tramos

El mapa de los puntos negros del tren en Castellón: los maquinistas ponen límites en 10 tramos

De las zonas 'prime' a las más baratas: nada se libra de la subida del precio de la vivienda en Castellón

De las zonas 'prime' a las más baratas: nada se libra de la subida del precio de la vivienda en Castellón

Manuel Nogueira, el abogado castellonense que ha dejado huella en la legislación laboral de Paraguay

Manuel Nogueira, el abogado castellonense que ha dejado huella en la legislación laboral de Paraguay

Novedades en la crisis de un gigante citrícola de Castellón: al menos 28 agricultores van a reclamar el pago de sumas abultadas

Novedades en la crisis de un gigante citrícola de Castellón: al menos 28 agricultores van a reclamar el pago de sumas abultadas

El gasto de los turistas internacionales bate récord en Castellón: ya dejan 614 millones de euros al año

El gasto de los turistas internacionales bate récord en Castellón: ya dejan 614 millones de euros al año
Tracking Pixel Contents