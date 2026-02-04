¿Cuánto se gastan los turistas internacionales que visitan Castellón?

Un turista británico llegado al aeropuerto de Castellón, un francés que veranea en Peñíscola o un holandés que pasa los meses de invierno en Benicàssim. El turismo internacional deja cada año más huella en la provincia, hasta el punto de que su impacto económico ha batido récord en el 2025, con 614 millones de euros.

El desembolso de los foráneos durante sus estancias en la provincia repunta hasta un 10,1% durante el último año, alcanzando un nivel máximo en la serie histórica, según reflejan los datos publicados este martes por el Institut Valencià d'Estadística.

GASTO DE LOS TURISTAS INTERNACIONALES EN CASTELLÓN

Dicho repunte se produce a pesar de que el número de visitantes internacionales cae ligeramente en un 3,5% a lo largo del 2025, según otro análisis del organismo estadístico, que cifra en 474.182 los foráneos que eligieron Castellón para sus escapadas a lo largo del ejercicio pasado.

Dicho cierre en negativo se produce únicamente en el último trimestre del año, ya que en los otros tres repuntaron las llegadas de extranjeros. De hecho, destaca el incremento de la actividad entre mayo y junio, con un 23,3% más, aunque el verano sigue siendo la época de mayor demanda. Además, cabe apuntar que algunos sectores como los hoteles, como recogió este diario, han incrementado su clientela internacional, por lo que luego la evolución resulta dispar entre alojamientos.

1.295 euros de media

Con todo, de media, cada visitante internacional que llegó a la provincia desembolsó 1.294,86 euros en el 2025. Si se observa el reparto en el calendario, de nuevo, el tercer trimestre es el que más actividad económica concentra, con hasta 230 de los 614 millones o, lo que es lo mismo, cuatro de cada diez euros. Mientras, el segundo trimestre vuelve a liderar el crecimiento, con un 51,5% más, alcanzando los 173 millones.

Número de turistas internacionales en Castellón

El vicepresidente ejecutivo de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Castellón (Ashotur), Luis Martí, considera que el sector turístico obtuvo en el 2025 un "resultado extraordinario", que "muestra el crecimiento y la fortaleza del turismo en Castellón y lo consolida como un auténtico motor de su economía".

Martí atribuye el repunte del gasto de los visitantes internacionales al propio "atractivo de los productos y destinos". "Se lleva años trabajando muy bien y ese resultado se está notando claramente", defiende el representante de la patronal turística.

Otro máximo en la Comunitat

A nivel autonómico se habla también de récord, con un gasto de 16.045 millones de euros, un 6,09% más. En cuanto al número de turistas internacionales que llegaron a la Comunitat Valenciana el año pasado, la cifra es también la más alta de la serie histórica y se sitúa en 12.422.659, con un crecimiento del 4,26% en relación con el año anterior.

“Hemos conseguido cerrar el año cumpliendo con las previsiones, tanto en llegadas como en ingresos, situando a la Comunitat Valenciana ante el mejor registro de su historia en turismo internacional”, destaca la consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, quien incide en que “estas cifras consolidan a la Comunitat Valenciana como un destino cada vez más competitivo y atractivo en los mercados internacionales".