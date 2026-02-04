L'UJI es 'ven' a l'alumnat de Secundària per captar futur estudiantat
La universitat rep 1.286 estudiants d'ESO de tota la província, Valencia i Terol en la 35ª Jornada de Portes Obertes
La Universitat Jaume I ha iniciat avui les XXXV Jornades de Portes Obertes, que tenen com a objectiu apropar la universitat a l’estudiantat de Secundària a través de diferents activitats. En aquesta edició, que té programades dues sessions més el 10 i 19 de febrer, participen més de 4.400 alumnes d’un total de 65 centres de batxillerat i cicles formatius de grau superior de la província de Castelló, València i Terol.
En la primera sessió, 1.286 alumnes han tingut l’oportunitat d’informar-se sobre els diferents graus que s’imparteixen a l’UJI a través de sessions específiques de cada títol. Els graus que més interès han despertat han sigut Medicina, Infermeria, Psicologia, Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport, Mestre/a en Educació Primària, Mestre/a en Educació Infantil, i Bioquímica i Biologia Molecular.
El programa de les jornades, organitzades per la Unitat d’Orientació i el Vicerectorat d’Estudiantat i Vida Saludable, inclou xarrades sobre l’accés a la Universitat, una Fira de Serveis UJI a l’Àgora perquè l’estudiantat de secundària puga conèixer de primera mà els recursos i programes que ofereix la Universitat i visites guiades als quatre centres de l’UJI, així com diverses instal·lacions del campus com ara el Servei d’Esports o la Biblioteca.
