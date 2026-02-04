Manuel Nogueira, el abogado castellonense que ha dejado huella en la legislación laboral de Paraguay

Leyes con sello castellonense al otro lado del océano Atlántico. Ese es el logro del que puede presumir Manuel Nogueira, inspector de trabajo jubilado y abogado laboralista que trabaja como asesor por el Gobierno de Paraguay en la elaboración de la nueva legislación sobre riesgos ocupacionales del país sudamericano.

A sus 75 años, Nogueira acumula casi dos décadas de colaboración con la nación guaraní desde que, en 2008, fuera comisionado por el Gobierno español, que por entonces presidía José Luis Rodríguez Zapatero, para participar en un proyecto de cooperación en asesoramiento y formación a inspectores de trabajo.

El abogado laboralista y colaborador del Gobierno de Paraguay, Manuel Nogueira. / Manolo Nebot

Esta experiencia le permitió conocer al catedrático de Derecho Laboral, Jorge Darío Cristaldo Montaner, quien le invitó a participar en los congresos bianuales que organiza sobre seguridad y salud ocupacional.

"Estos solo se interrumpieron por la pandemia de covid, pero en 2025 se retomaron y estuve presente", explica Nogueira que ha ayudado a una profunda transformación en Paraguay de las normas y la organización de las instituciones relacionadas con los accidentes laborales.

Cambios de gobierno

La colaboración con el Gobierno en la formación de inspectores y la participación en estos congresos dio paso a convertirse en una persona de referencia para Ministerio de Trabajo. "Cada cinco años, en Paraguay, se produce un cambio en la presidencia del país", explica pero, a pesar de estas variaciones, la confianza en sus conocimientos no ha variado.

Manuel Nogueira, en el centro de la imagen, en 2018 durante su participación en un congreso sobre derecho laboral. / Mediterráneo

"En la actualidad trabajo con la ministra Mónica Recalde", apunta Manuel Nogueira que señala, como uno de sus primeros hitos, "el cambio de la denominación ministerial. Cuando llegué a allí, era Ministerio de Justicia y Trabajo, algo obsoleto, por lo que impulse la variación. Ahora es Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social".

Durante este tiempo de colaboración con el Gobierno paraguayo, Nogueira ha ayudado a elaborar la ley de Prevención de Riesgos Laborales y ha impulsado "la reformulación de muchas normas en este ámbito concreto".

Ahora también trabaja en un decreto de desarrollo de riesgos específicos, pero su colaboración incluye "la creación de una escuela de inspectores de trabajo en Asunción o la puesta en marcha del Instituto de Seguridad e Higiene, a imagen del modelo español", comenta.

Colaboración de turista

Para lograr todo esto, Manuel Nogueira viaja "al menos una vez" cada año hasta el continente americano, aunque el número varía, dependiendo del trabajo a desarrollar. "Yo hago una colaboración de turista. No recibo nada a cambio, solo me pagan los viajes hasta allí", afirma. El resto de su labor la desarrolla con reuniones online que le permiten estar conectado con sus colaboradores paraguayos.

Manuel Nogueira, a la derecha, con dos jóvenes abogados durante una estancia en Paraguay. / Mediterráneo

Sobre su experiencia en tierras guaranís, únicamente puede definirla como "maravillosa". "Tengo una gran relación con la gente de Paraguay. Son personas muy afectuosas y, a nivel institucional, siempre han sido muy correctos conmigo", destaca este abogado laboralista castellonense.

"Es como si fuera mi segundo país", asegura y comenta que "algunos compañeros han venido desde Paraguay hasta Castelló y les he mostrado los edificios administrativos más importantes como la Ciutat de la Justicia, la Diputación o la Subdelegación". La colaboración con el país latinoamericano seguirá «mientras esté en condiciones y ellos están interesados».

Manuel Nogueira tiene claro que "no me jubilaré mientras me encuentre bien y, cuando no lo esté, ya me dirán que me retire".