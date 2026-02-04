El mapa de los puntos negros del tren en Castellón: los maquinistas ponen límites en 10 tramos

La red ferroviaria de Castellón viene sufriendo un deterioro de los cambios de vías, que obliga a limitar la velocidad por seguridad en una decena de tramos, con fuertes reducciones del 80 km/ a 30 km/h, provocando demoras y minando la confianza de los usuarios de Cercanías y de la nula alta velocidad, según denuncian los maquinistas del sindicato ferroviario CGT. Un descontento que se suma al del Consell, tras el último incidente con el desprendimiento de una catenaria en Torreblanca y el consiguiente incendio y, de nuevo, las demoras. El vicepresidente tercero y conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, apuntó ayer que «es uno más del centenar que sufre cada día toda la red de Cercanías de nuestra Comunitat. Es incomprensible e intolerable el abandono de Renfe, Adif y el Ministerio de Transportes. Ni siquiera hemos conseguido que llegue ni uno de los 52 trenes nuevos previstos ya en 2017, que sí han ido a otros territorios. Y lo mismo ocurre con el plan de ejecución de los Cercanías 2017-2025, con un mísero nivel de ejecución del 43%. Eso no lo podemos consentir. Los usuarios merecen un servicio de primera, como mínimo, como tienen en otras partes de España».

Por su parte, Juan Ramón Ferrandis, secretario general de CGT del País Valencià y Murcia y coordinador de la Plataforma en Defensa del Ferrocarril, explicó que las principales limitaciones se sitúan en el corredor València-Castelló y en la línea hacia Vinaròs, como consecuencia directa del tercer carril y de las obras de adaptación al ancho internacional, respectivamente.

El mapa de los ‘frenazos’ de CGT: ¿dónde se reduce la velocidad?

Valencia-Castellón: Se limita la velocidad a 30 km/h en Almenara por los cambios del tercer carril; acceso a València en Fuente San Luis (30); y por la ‘chapuza’ del tercer carril: Burriana 80, Moncofa 80; de Castelló a Burriana 80; y cercanías estación Burriana a 30 (debería ser 125).

Se limita la velocidad a 30 km/h en Almenara por los cambios del tercer carril; acceso a València en Fuente San Luis (30); y por la ‘chapuza’ del tercer carril: Burriana 80, Moncofa 80; de Castelló a Burriana 80; y cercanías estación Burriana a 30 (debería ser 125). Castelló-Vinaròs: En obras para habilitar ancho internacional (hace ya tres años) con límite a 80 en Vinaròs, Benicarló, Alcalà de Xivert y entrada a Castelló.

Las limitaciones, que en un primer momento rebajaron la velocidad máxima de 200 a 160 km/h, han ido agravándose con el paso del tiempo. Según CGT, «los cambios de vía que se instalaron en el tercer carril no son convencionales, tienen dos corazones, se deterioran más rápido y generan un pequeño bache al paso de los trenes. Son cinco años de retrocesos. Cada uno costó 300.000 euros o incluso más, cambiarlos cada ciertos años es un desembolso elevado”, explica el dirigente sindical.

La consecuencia es que, por seguridad, en esos tramos se baja la velocidad, con un alargamiento progresivo de los tiempos de viaje. Los maquinistas señalan que los trenes de larga distancia entre València y Castelló han pasado de tardar unos 37 minutos a rondar los 43-49, mientras que los Cercanías, que antes realizaban el trayecto en 55 minutos o una hora y cinco, superan ahora la hora y veinte, llegando incluso a una hora y veinticinco según las paradas.

La situación también es crítica en el tramo Castelló-Vinaròs, donde se están ejecutando obras para adaptar la infraestructura al ancho internacional, con limitaciones a 80 km/, además de un tramo de vía única entre Alcalà y Benicarló que complica la circulación. “Llevamos tres años de obras que se compatibilizan con el servicio, pero siempre a costa del usuario”, lamenta Ferrandis.

Preguntas y respuestas a Juan Ramón Ferrandis (CGT)

¿Hay vibraciones en trenes de Castelló? Eso solamente sucede en determinados trenes nuevos que compró Renfe, los Talgo 106, que en teoría venían a revolucionar el sector del ferrocarril. Son trenes que tienen problemas de lazo y producen esas vibraciones en paralelo, pero está dentro de lo asumible como material, aunque la confortabilidad deja mucho que desear. En Castellón en ocasiones puede suceder en algún tren de este modelo procedente de Madrid, pero al llegar a la red ferroviaria de Castellón y circular a máximo 160 km/h no se nota, sí se detectaría a velocidades de 280 o 290 km/h. ¿Existe algún empalme de tramo de vía nueva y vieja como en Adamuz? No, cuando se construyó el tercer carril las vías y traviesas eran todas nuevas. Puede ser que el único punto donde exista una unión es en la Fuente de San Luis, pero a velocidades bajas, de 50 a 60 km/h. Incluso en el caso de que se rompiera un carril no habría ninguna desgracia, como mucho caería un eje al suelo y eso significa un transbordo de viajeros sin más. ¿Puede ocurrir en Castelló un descarrilamiento como el de Adamuz? Lo que pasó en Adamuz era que no estaban detectados estos puntos y había una velocidad muy alta. Entre Valencia y Castelló la máxima es de 160 km/h y los puntos donde puede haber algún peligro están detectados y se pasa a velocidad menor. Por tanto, no hay riesgo de que suceda nada similar.

La línea Sagunt-Caudiel: con viajeros 'expulsados' desde hace un año

A ello se suma el cierre prolongado de la línea Sagunt-Caudiel, que afecta a la movilidad hacia el interior. Aunque CGT valora positivamente su electrificación, considera “inadmisible” que lleve un año sin servicio. “Se podía haber compatibilizado parcialmente la obra con la circulación comercial. Mantenerla cerrada expulsa a los usuarios hacia otros modos de transporte. Se prevé finalizar el 14 de febrero pero contamos que aún se prolongará unos meses más”, señala.

Esta situación ha llevado a los trabajadores del sector ferroviario a movilizarse. Ayer martes se manifestaron en Madrid ante el Ministerio de Transportes y han convocado una huelga para los días 9, 10 y 11 de febrero, con el objetivo de exigir inversiones reales y una planificación del mantenimiento, sobre todo, tras los últimos accidentes mortales en Adamuz (Córdoba) y Gélida (Barcelona). Tras estos los trenes han implantado más límites de velocidad con las consiguientes demoras.

Iniciativa del PP de Castellón en el Senado

Por otro lado, ayer el senador del PP de Castellón Jaume Llorens ha elevado preguntas al Gobierno: «Queremos saber si, como en otras provincias de España, el PSOE también ha reducido velocidades en la provincia; y conocer el estado de la vía, inversiones y mantenimiento, porque un incendio en la catenaria como en Torreblanca no creemos que entre dentro de la normalidad. Pedimos que nos informen y expliquen lo sucedido”.