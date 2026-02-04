Novedades en el centro comercial Salera de Castellón: las dos aperturas previstas este febrero

El centro comercial Salera de Castellón afronta este mes de febrero, recién inaugurado, con dos novedades ya fijadas en el calendario que buscan mejorar la oferta comercial y de restauración del recinto.

Si hace apenas unos días Stradivarius estrenaba su nuevo local, ya hay fecha para que otra marca del grupo textil Inditex ponga en marcha sus nuevas instalaciones en el centro comercial, ubicadas justamente en el local anexo en la plaza donde también se encuentra C&A.

Trabajos de traslado en el local que hasta ahora ocupaba Bershka / MEDITERRÁNEO

Último concepto

Bershka, en concreto, levantará este jueves la persiana de su renovado local, que incorpora el último concepto de la marca, además de incrementar notablemente su espacio. De hecho, este miércoles los trabajadores ultimaban el traslado desde su antiguo emplazamiento, que ahora queda a la espera de nuevos propietarios, así como las labores de limpieza del nuevo.

Mientras, en la planta más elevada del centro comercial, se producirá otra llegada este mismo mes. Se trata del restaurante de Muerde la Pasta, que regresa al recinto de la capital de la Plana a lo largo del mes, tal y como han confirmado fuentes de la cadena.

De hecho, el establecimiento tiene activa en estos momentos la selección de personal, al mismo tiempo que se ultiman los trabajos en el local que anteriormente albergaba el restaurante italianio Giuliani's.

Ambos no son los únicos movimientos en la planta comercial de la provincia en las últimas semanas. También recientemente se conocía el cierre de la única tienda Gifi, esta vez en el parque comercial y de ocio Estapark, debido a la delicada situación financiera que atraviesa la cadena, en concurso de acreedores.