Pérez Llorca destaca el récord de exportación del sector agroalimentario valenciano: 10.000 millones en 2025

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha destacado este miércoles el liderazgo del sector agroalimentario de la Comunitat Valenciana, tras romper el récord de exportaciones en 2025, al alcanzar los 10.197 millones de euros en ventas, gracias a la inversión, apertura de mercados y apuesta por la competitividad e innovación.

Así lo ha puesto de manifiesto, tras la reunión que ha mantenido en la feria Fruit Logistica de Berlín, acompañado del conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, con representantes de las principales empresas exportadoras presentes en el estand de la Generalitat. En el encuentro han tratado la situación de los mercados actuales, la exportación de productos, los retos que vislumbra el sector, así como el apoyo que ofrece el Consell, entre otros temas.

"Estas empresas son un buen ejemplo de la potencia y el prestigio de nuestro tejido empresarial que ha conseguido que su sector sea el que más contribuye a la balanza comercial exterior de la Comunitat con un saldo de 2.905 millones de euros", ha precisado Pérez Llorca, tras el recorrido que ha realizado por los estands de las compañías valencianas.

El president ha subrayado que esa voluntad "se refleja en los casi 60 millones de euros que, cada año, canalizamos en distintas líneas de subvenciones a la industria agroalimentaria valenciana para ayudar en su modernización, digitalización y, por supuesto, internacionalización". En esta línea, ha defendido que la agricultura mediterránea "sigue siendo la más rentable de Europa a pesar de ser la que menos ayudas públicas recibe, el 18% frente a más del 30% de la agricultura continental centroeuropea".

PAC, Mercosur y competencia desleal

Entre los principales retos a los que se enfrenta el sector primario de la Comunitat Valenciana, Pérez Llorca ha señalado a la Política Agraria Común europea, de la que ha dicho que "no es sensible a las características mediterráneas", la competencia desleal de terceros países o el cambio de los hábitos de consumo.

Al respecto, el jefe del Consell ha asegurado que "siempre" defenderán al sector primario "exigiendo la activación de las cláusulas de salvaguarda automáticas que introduce garantías reales para el sector primario español antes de la ratificación del Tratado de Mercosur". "Queremos que el Gobierno de España esté mucho más comprometido en controlar que los productos que vienen de otros países cumplan las mismas reglas, las mismas normas. Que cumplan las mismas exigencias que tienen los productos valencianos", ha recalcado el jefe del Consell.

Sobre el abandono que está sufriendo el campo valenciano, Pérez Llorca ha respaldado las políticas que se llevan a cabo desde la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, "para que la agricultura de nuestra Comunitat no se extinga".

Así, ha puesto en valor que "transmitir las tierras, entre padres e hijos cuesta menos impuestos en la Comunitat Valenciana en comparación con otras comunidades autónomas" y ha añadido que "tenemos que llegar a los impuestos cero en materia de agricultura, ya que es una forma de incentivar que el campo no se pierda y su producción llegue al mercado, para que nuestros exportadores y productores tengan aún más peso en Europa".

En esta línea, ha afirmado que la Comunitat Valenciana ha bajado impuestos y ha aumentado la recaudación y ha agregado que "somos una Comunitat que ha bajado mucho el desempleo. Uno de cada dos jóvenes en España trabaja en nuestra tierra".