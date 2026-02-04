El PSPV alerta de que el sector porcino de Castellón está “al límite” vendiendo un 40% por debajo de coste

El PSPV-PSOE de la provincia de Castellón ha denunciado este miércoles la “situación límite” que atraviesa el sector porcino castellonense, que vive una realidad “muy cruda” atrapado "entre la amenaza de la peste y una crisis de precios que obliga a los productores a trabajar a pérdidas".

La diputada socialista en Les Corts por Castellón Ana Besalduch ha asegurado que hay empresas vendiendo hasta un 40% por debajo del coste de producción y ha criticado que, pese a ello, “el PP de la Generalitat ha decidido de forma incomprensible excluir a las granjas de las ayudas impulsadas a raíz de la crisis sanitaria porcina”.

"Efectos colaterales gravísimos"

Besalduch ha afirmado que esta es “una decisión injusta que golpea especialmente a las comarcas del interior de nuestra provincia” y ha advertido de que este abandono tendrá “efectos colaterales gravísimos para nuestras comarcas si no se actúa: la despoblación”.

“Los ganaderos no pueden cubrir ni los costes básicos de alimentación, energía, veterinario o bienestar animal. Si no se hace nada, muchas explotaciones familiares que hasta ahora eran viables se verán abocadas al cierre, con las graves consecuencias sociales y económicas que eso supone para nuestros pueblos”, ha alertado la parlamentaria. En este sentido, ha lamentado la “poca sensibilidad” del conseller castellonense Miguel Barrachina con los productores de su propia tierra.

"Pérdida de tiempo"

Ante esta situación, el PSPV ha presentado una proposición no de ley (PNL) en Les Corts para que la Generalitat declare la emergencia del sector porcino y active de manera inmediata ayudas directas y líneas de préstamos bonificados a través del Institut Valencià de Finances (IVF), dirigidas especialmente a salvar a las granjas no integradas.

Por su parte, el secretario de Agricultura de la Executiva del PSPV-PSOE, Toni Quintana, ha manifestado que esta legislatura “será una pérdida de tiempo para el sector primario valenciano”. Quintana ha asegurado que “estamos en manos de un gobierno que vive en una realidad paralela, muy lejos del día a día de los problemas reales” y ha sentenciado que “tenemos un conseller que está más preocupado de ver cómo sale todos los días a criticar al Gobierno de España que de defender y proponer soluciones para los agricultores, ganaderos y pescadores valencianos”.