Trenes obsoletos, la mitad de obras por hacer y ausencia de mejoras en el servicio: estado de los Cercanías en Castellón

El caos crónico de los trenes de proximidad en Cataluña no es patrimonio exclusivo de esta comunidad autónoma. Muchos de los argumentos repetidos en este territorio, como la falta de inversiones y de mantenimiento, se pueden aplicar también a la Comunitat Valenciana. Y en Castellón, a estas circunstancias se unen las eternas obras del tercer hilo entre València y Castelló, y las molestias derivadas de la adecuación del corredor mediterráneo entre Castelló y Tarragona.

En medio de este clima, se ha producido una reunión de la Cámara de Contratistas de la Comunitat Valenciana y la Conselleria de Transportes, en la que se ha hecho un repaso a las actuaciones comprometidas en el plan de Cercanías valenciano para el periodo 2017-2025.

Ejecución del plan de Cercanías

Una hoja de ruta que no cuenta con continuidad a partir de 2026, y cuyo grado de ejecución presupuestaria es bajo. El conseller Vicente Martínez Mus afirmó al término del encuentro que más de la mitad de las actuaciones no se han ejecutado, ya que las obras finalizadas por el Gobierno central alcanzan el 38% de las previstas.

Las carencias también se ponen de manifiesto con el material rodante. Los contratistas detallan que las líneas que cubren las provincias de Castellón y València "tienen una dotación de 72 vehículos, y de ellos habría que dar de baja 27 por obsolescencia". El gerente de la Cámara de Contratistas, Manuel Miñés, asegura que en la línea C6 "la tercera parte de los trenes debería estar renovada, y no hay ni pedidos hechos". La consecuencia es que hay reparaciones continuas. "Si queremos tener un Cercanías como Dios manda, hay que subir las frecuencias, y para eso hay que tener más trenes"

Tal y como publicó Mediterráneo, de las nuevas unidades previstas para Cercanías en España, ninguna irá por el momento a la Comunitat Valenciana, al priorizar a Madrid y Cataluña.

La reunión puso de manifiesto una reivindicación defendida por la Cámara de Contratistas, como es la mejora de la frecuencia de los trenes entre Castelló y Vinaròs. El documento aportado por esta entidad defiende "la implantación de ocho nuevos trenes con tarifas especiales para viajeros recurrentes (por ejemplo, estudiantes de la UJI)".

Calculan que el servicio tendría una demanda potencial estimada de unos 752.000 viajeros, y al tener un déficit de explotación de unos 4,9 millones de euros (como todo el transporte metropolitano) requeriría de una declaración de obligación de servicio público por parte del Ministerio.

Tercer hilo y pérdida de competitividad

La línea C6 (Castelló-València) lleva más de una década embarcada en las obras del tercer hilo para permitir el paso de trenes de ancho internacional, como los convoyes del AVE a Castelló. Como publicó ayer este periódico citando a fuentes del sindicato ferroviario CGT, "los cambios de vía que se instalaron en el tercer carril no son convencionales, tienen dos corazones, se deterioran más rápido y generan un pequeño bache al paso de los trenes".

Esto obliga a bajar la velocidad. Si a finales del pasado siglo la conexión entre las dos ciudades en Cercanías tardaba unos 55 minutos, ahora supera la hora y veinte minutos. En este sentido, la Cámara de Contratistas expone que ir en coche entre Castelló y València es media hora más rápido que en tren, algo que desincentiva el uso del transporte público.

Corredor mediterráneo y balance político

Respecto a las obras del Corredor Mediterráneo en el norte provincial, uno de los grandes problemas es la reducción a una sola vía entre Benicarló y Alcalà de Xivert, una situación que se viene dando desde una dana en el mes de octubre.

Vicente Martínez Mus valoró que el plan de Cercanías "fue presentado por el Ejecutivo central en 2017 con una inversión de 1.436 millones de euros para modernizar, ampliar y mejorar la red ferroviaria de la Comunitat Valenciana". Sin embargo, ha señalado que la falta de ejecución por parte del Gobierno ha provocado un incumplimiento significativo de los objetivos y plazos previstos. Un incumplimiento que ha tenido un impacto directo en la calidad del servicio, con problemas recurrentes de puntualidad, fiabilidad, averías y material obsoleto, lo que ha provocado una pérdida de confianza de los usuarios, asevera.