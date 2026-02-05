Alejandro, el 'influencer' que enseña todos los pueblos de Castellón: "Grabar los 8.132 municipios de España me puede costar 20 años"

Si tuviéramos el tiempo y las ganas de enumerar la cantidad de ‘influencers’ que existen en redes sociales, a buen seguro los dedicados a la gastronomía, moda, fitness, videojuegos o deportes estarían entre los más populares. Es difícil encontrar creadores de contenido original entre tal abundancia, pero lo cierto es que perfiles como el de Alejandro Gómez, conocido como @viajaconalejandro8, hay pocos. Y es que este empleado de supermercado de Valencia con raíces en Bejís se ha propuesto visitar y grabar en vídeo los 8.132 municipios que hay en España.

A sus 30 años, el ‘influencer’ dedica la práctica totalidad de sus días libres —especialmente sábados y domingos— a recorrer carreteras secundarias, plazas tranquilas y cascos históricos poco conocidos junto a su pareja, que es la que graba los vídeos que posteriormente comparte en sus distintos perfiles en TikTok, Instagram y YouTube.

De izquierda a derecha, la fachada de la Iglesia de Algimia de Almonacid, la torre de Jérica y el río Mijares a su paso por Puebla de Arenoso. / @viajaconalejandro8

Aunque es de Valencia, su vínculo con la provincia de Castellón es profundo. “Mi pueblo es Bejís. Mis abuelos son de allí y yo estoy bautizado en Bejís”, explica. Esa conexión emocional le llevó a empezar a grabar municipios castellonenses, muchos de ellos alejados de los grandes circuitos turísticos. “Segorbe y Jérica son más conocidos, pero hay otros de los que casi no se suele escuchar y está bien darles visibilidad”, señala.

Hasta ahora ha grabado 20 municipios de la provincia de Castellón, entre ellos Bejís, Barracas, El Toro, Segorbe, Viver, Jérica o Sacañet. Para Alejandro, cada pueblo tiene algo especial, aunque reconoce algunos favoritos. “El que más me ha gustado ha sido Segorbe, por la muralla, las torres y la tradición. De los más pequeños, El Toro me sorprendió mucho, además es donde nació mi abuela y nunca había estado”. Entre sus últimos descubrimientos destaca la Puebla de Arenoso, “el último pueblo antes de Aragón”, con el río como gran protagonista. “Me gustó muchísimo. Pero todos tienen algo”, insiste.

Su método de trabajo es tan meticuloso como artesanal. Antes de cada salida prepara la ruta, investiga qué ver en cada localidad e intenta exprimir al máximo el tiempo. “Si puedo, grabo siete u ocho pueblos en un día”, cuenta. El proyecto, de momento, lo financia íntegramente de su bolsillo, especialmente los gastos de gasolina.

En total, Alejandro ha visitado 165 municipios, de los cuales ya ha publicado 133 vídeos. El número 200 será especial: lo dedicará a Castelló de la Plana, mientras que el 300, si todo va según lo previsto, será Alicante. “Si publico uno cada dos días, esto serían unos 20 años; si consigo hacerlo a diario, unos 11 o 12”, calcula. Más allá de los números, el proyecto tiene una vertiente emocional y de apoyo al mundo rural. “Hay pueblos en los que soy el primero que ha hecho un vídeo”, afirma.

Alejandro ha viajado por Japón, China, Estados Unidos y varios países de Europa. “Y siempre me decían: ‘pero si en España hay sitios increíbles’”. Decidió comprobarlo por sí mismo… pueblo a pueblo, comenzando por los de la provincia de Castellón, donde ya ha grabado unos cuantos.