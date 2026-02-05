Borrasca Leonardo en Castellón: AEMET pone toda la provincia en alerta y pide máxima precaución

La borrasca Leonardo ha dejado este jueves un episodio de viento excepcional en la provincia de Castellón, con rachas que han llegado a superar los 120 kilómetros por hora en algunos puntos del interior, según los registros de la red Avamet. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activa la alerta amarilla por viento en toda la provincia ante el riesgo de incidencias.

Las rachas más intensas se han registrado en el interior norte y zonas elevadas. Olocau del Rey ha marcado el valor más alto del día, con 124 km/h, seguido de El Toro con 108 km/h, Castellfort con 101 km/h y Culla con 100 km/h. También se han rozado los 90 km/h en municipios como Xodos, la Mata, Benafigos, Caudiel o Cinctorres.

La Aemet ha advertido de que el episodio es especialmente peligroso por la saturación del suelo tras las lluvias de diciembre y enero, lo que reduce el agarre de las raíces y aumenta el riesgo de caída de árboles, ramas y elementos mal anclados. Por ello, el organismo meteorológico insiste en extremar la precaución, especialmente durante las horas centrales del día, cuando se han concentrado las rachas más fuertes. Esábado se puede complicar la situación según la última alerta de Aemet.

Territorio en alerta ante la Borrasca Leonardo. / AEMET

El aviso amarillo por viento afecta este jueves a toda la provincia de Castellón, con rachas máximas previstas de hasta 80 km/h, aunque los registros reales han superado ampliamente ese umbral en varios puntos del interior. Además, el litoral sur de Castellón permanece en aviso amarillo por viento del oeste y suroeste de 50 a 60 km/h (fuerza 7).

La situación no se resolverá de inmediato. Según la previsión de la Aemet, el viernes continuará el aviso amarillo en el interior de Castellón hasta el mediodía, nuevamente por rachas que pueden alcanzar los 80 km/h, en una jornada todavía marcada por la inestabilidad.

