Del golpe de Burriana a las primarias: el 'quién' marca el futuro de Compromís en Castellón

Hay un adverbio, quién, que encierra buena parte de la explicación de la salida de Compromís de los dos ediles de Burriana, Jorge Alarcón y Carla Gascó. Su renuncia estalla ahora, pero en el seno de la coalición era conocida desde hace tiempo la falta de sintonía con el proyecto valencianista, con discrepancias claras en el seno de la agrupación local.

En la práctica, la coalición encaja un duro golpe en una de sus principales plazas de la provincia, la tercera ciudad en número de habitantes, al quedarse sin representación en el Ayuntamiento, ya que ambos ediles han anunciado su intención de mantener el acta como no adscritos.

Congreso de Iniciativa

Más allá del impacto local, ese quién que en Burriana ha acabado aflorando de forma abrupta marcará también el futuro inmediato de Compromís, según coinciden distintas fuentes de la coalición valencianista. Antes, no obstante, de entrar de lleno en los nombres propios, toca cumplir con el calendario orgánico. Iniciativa, una de las patas que integran Compromís -junto a Més (el antiguo Bloc) y Els Verds-, afronta ahora su proceso congresual, con la cita supracomarcal de Castellón del 27 de febrero marcada en rojo en el calendario. A esta le seguirá el congreso nacional, que se celebrará a finales de marzo.

Será entonces cuando llegue el verdadero pistoletazo de salida para abordar el debate del quién y, sobre todo, para activar la cuenta atrás hacia las elecciones. Si se cumple el calendario previsto, restará poco más de un año, lo que obligará a poner toda la maquinaria en funcionamiento, más allá del trabajo previo que ya se viene realizando para tratar de reforzar la estructura de la coalición.

Por ahora, no se prevé que la principal dificultad en la provincia resida en el encaje de las cuotas internas de cada partido, ya bastante definidas y especialmente en un contexto en el que Iniciativa cuenta con menor peso que en otros territorios, una circunstancia acentuada tras la salida de algunos de sus referentes a principios de 2024.

Las primarias, por concretar

Los principales puntos de fricción se situarían más bien en torno a los nombres propios y a la definición de los liderazgos de cara a las urnas, en el marco de un proceso de primarias cuyo funcionamiento todavía no está claro y cuya concreción podría generar nuevas controversias. En última instancia, la coalición deberá decidir si apuesta entonces por abrirse a relevos, dar paso a caras nuevas y a generaciones más jóvenes o recurrir a perfiles más continuistas.

Pese a las incógnitas, cargos castellonenses de Compromís perciben los próximos comicios como una oportunidad. Aluden, de hecho, a la reciente encuesta interna que les coloca como segunda fuerza, por detrás de Vox. Un sondeo que, en clave autonómica, sitúa a Joan Baldoví como el líder mejor valorado, pero que también incluye preguntas sobre Mónica Oltra.