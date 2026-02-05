CSIF denuncia trato intimidatorio a más de 30 alumnos por parte de un profesor del IES Politècnic de Castelló y exige medidas inmediatas

Después de que más de una treintena de alumnos del IES Politècnic de Castelló y parte del profesorado hayan presentado reclamaciones formales por el trato inadecuado e intimidatorio de parte de un docente del centro, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha exigido a la Conselleria de Educación que “tome medidas urgentes” para resolver estas “graves irregularidades".

El sindicato ha explicado que, en estas quejas, “se denuncian conductas reiteradas de trato inadecuado, intimidatorio y contrario a un clima educativo respetuoso, así como irregularidades en la práctica docente y en los procesos de evaluación, además de graves deficiencias en la planificación y evaluación de las clases por parte de un docente”, entre otras cuestiones.

Precedentes

Al parecer, este profesor sería reincidente ya que, según la información de los expedientes administrativos que está en poder del CSIF, las denuncias se dirigen contra un docente que habría sido trasladado anteriormente de otros centros educativos tras la existencia de denuncias previas por hechos de naturaleza similar.

Fuentes del CSIF han añadido que “estas circunstancias refuerzan la preocupación del alumnado y de la comunidad educativa, así como la necesidad de una actuación diligente, exhaustiva y coordinada por parte de la administración educativa”.

La propia dirección del IES Politècnic "es conocedora de esta situación", por lo que "ha manifestado su voluntad de que se adopten soluciones efectivas que permitan restablecer un clima de trabajo adecuado, tanto para el profesorado como para el alumnado”.

En ese sentido, CSIF ya ha trasladado esta problemática a la Conselleria de Educación, a fin de reclamar “acciones inmediatas que eviten que la situación en este centro continúe deteriorándose”.

En el presente curso

Según la información recabada, las reclamaciones de profesorado y alumnado se han ido incrementando de forma progresiva a lo largo del presente curso académico, hasta derivar en la activación de procedimientos internos, la intervención de dos órganos instructores y una supervisión solicitada por la Inspección Educativa.

Sin embargo, hasta el momento “no se han percibido cambios efectivos que garanticen una mejora real del clima educativo ni una corrección clara de las prácticas docentes denunciadas”, han indicado desde CSIF.

Por ello, desde el sindicato han subrayado la “importancia” de “abordar este tipo de situaciones con rigor, responsabilidad y respeto a todas las partes implicadas”. “La prioridad debe ser siempre la protección del alumnado y la garantía de un entorno educativo seguro, respetuoso y conforme a la normativa”, han señalado desde CSIF, que han insistido en que, “cuando se producen quejas reiteradas, existen informes que apuntan a deficiencias graves y constan antecedentes en otros centros, la administración debe actuar con celeridad y transparencia”.

El sindicato también ha advertido de que la existencia de procedimientos de inspección y supervisión “no puede quedarse en un mero trámite administrativo, sino que debe traducirse en medidas concretas y eficaces que restauren la confianza del alumnado y del conjunto de la comunidad educativa”.

Por ello, desde CSIF han exigido a la administración educativa “una actuación firme, responsable y proporcionada, que garantice el cumplimiento efectivo de la normativa, la mejora inmediata del clima en el aula y el respeto a los derechos de profesorado y alumnado, además de adoptar las medidas necesarias para asegurar una educación de calidad y evitar que situaciones de este tipo se repitan en otros centros”.

Caso similar

En febrero del pasado año, los alumnos de un ciclo formativo del IES Botànic Cavanilles de la Vall d’Uixó se enfrentaron a una situación similar. Los estudiantes consideraban que las acciones del profesor de la asignatura de Sistemas Eléctricos y de Seguridad y Confortabilidad vulneraban "los principios básicos de respeto, profesionalidad y pedagogía".

MediTv

Por ello, reclamaron formalmente a la Conselleria de Educación el cambio de docente para acabar con los problemas que generaba «al ambiente educativo y la calidad del aprendizaje», según denuncian.

En su momento, Educación confirmó la existencia de un proceso abierto en respuesta a la queja de los alumnos, pero no dio detalles sobre cuál puede ser la solución.

"Discriminación a los extranjeros"

Entre las cuestiones "intolerables" expuestas por el alumnado que presentó la queja formal estarían los comentarios "ofensivos" hacia ellos, comentarios como "retrasados, incluso riéndose de nuestras dificultades»"

Además, el docente realizaba "comentarios discriminatorios hacia los estudiantes extranjeros, insinuando que ralentizan la clase", así como comentarios machistas. Incluso afirmaba que se negaba a entregar exámenes y calificaciones arguyendo que "no le da la gana" e incluso protagonizó "discusiones con otros profesores en los pasillos del centro, utilizando gritos y amenazas".