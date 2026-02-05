Sin datos ni cobertura: la conexión móvil cae en varias compañías en Castellón

Sin datos ni cobertura. Así han amanecido hoy muchos castellonenses cuando han ido a mirar su teléfono móvil. Y es que la jornada ha arrancado con dificultades en el servicio de datos móviles en la provincia de Castellón. Clientes de distintas operadoras, entre ellas Lowi y Vodafone, han experimentado interrupciones puntuales en la conexión a internet desde primera hora de la mañana.

Según la información recabada por los servicios de seguimiento de incidencias, los fallos comenzaron alrededor de las 6.00 horas y se dejaron notar principalmente en Castellón, aunque también se registraron problemas similares en zonas de Valencia, Alicante y otros puntos del país.

Durante varias horas, usuarios trasladaron a través de distintos canales las dificultades para acceder a la red, con cortes intermitentes que afectaron al uso normal del servicio. Fuentes consultadas señalan que la situación ha quedado normalizada con el paso de la mañana y que la conexión se ha ido restableciendo de forma progresiva.