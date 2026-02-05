Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Menor, al hospitalJabalí en el metroAperturas en SaleraPatinetes CastellóLeticia SabaterRentabilidad pistacho
instagramlinkedin

Sin datos ni cobertura: la conexión móvil cae en varias compañías en Castellón

Las incidencias han comenzado a las 6.00 horas y también se han registrado en otros puntos de la Comunitat Valenciana

Una mujer mira su móvil

Una mujer mira su móvil

Diego Sánchez

Castellón

Sin datos ni cobertura. Así han amanecido hoy muchos castellonenses cuando han ido a mirar su teléfono móvil. Y es que la jornada ha arrancado con dificultades en el servicio de datos móviles en la provincia de Castellón. Clientes de distintas operadoras, entre ellas Lowi y Vodafone, han experimentado interrupciones puntuales en la conexión a internet desde primera hora de la mañana.

Según la información recabada por los servicios de seguimiento de incidencias, los fallos comenzaron alrededor de las 6.00 horas y se dejaron notar principalmente en Castellón, aunque también se registraron problemas similares en zonas de Valencia, Alicante y otros puntos del país.

Noticias relacionadas

Durante varias horas, usuarios trasladaron a través de distintos canales las dificultades para acceder a la red, con cortes intermitentes que afectaron al uso normal del servicio. Fuentes consultadas señalan que la situación ha quedado normalizada con el paso de la mañana y que la conexión se ha ido restableciendo de forma progresiva.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Concurso de acreedores de un gigante citrícola de Castellón: intervenidas las facultades de administración
  2. Alerta en la citricultura: detectan las primeras naranjas de Egipto con residuos y fitosanitarios prohibidos
  3. La lluvia no da respiro a Castellón: Aemet prevé un 100% de probabilidades
  4. Novedades en el centro comercial Salera de Castellón: las dos aperturas previstas este febrero
  5. Novedades en la crisis de un gigante citrícola de Castellón: al menos 28 agricultores van a reclamar el pago de sumas abultadas
  6. Árboles caídos y saneamiento de fachadas: los bomberos realizan 119 intervenciones en Castellón por el viento huracanado
  7. Una cadena internacional de tiendas echará el cierre en Castellón
  8. Piqué disfruta con Clara Chía de la gastronomía y el ocio de Castellón

Borrasca Leonardo en Castellón: AEMET pone toda la provincia en alerta y pide máxima precaución

Borrasca Leonardo en Castellón: AEMET pone toda la provincia en alerta y pide máxima precaución

CSIF denuncia trato intimidatorio a más de 30 alumnos por parte de un profesor del IES Politècnic de Castelló y exige medidas inmediatas

CSIF denuncia trato intimidatorio a más de 30 alumnos por parte de un profesor del IES Politècnic de Castelló y exige medidas inmediatas

Sin datos ni cobertura: la conexión móvil cae en varias compañías en Castellón

Sin datos ni cobertura: la conexión móvil cae en varias compañías en Castellón

El fraude de la trufa: más del 70% de los productos que dicen llevarla solo contienen un aromatizante barato del 'oro negro'

El fraude de la trufa: más del 70% de los productos que dicen llevarla solo contienen un aromatizante barato del 'oro negro'

Récord histórico: Castellón se deja 137 millones en gasolina pese a que es más barata

Récord histórico: Castellón se deja 137 millones en gasolina pese a que es más barata

Del golpe de Burriana a las primarias: el 'quién' marca el futuro de Compromís en Castellón

Del golpe de Burriana a las primarias: el 'quién' marca el futuro de Compromís en Castellón

Amparo, Lidón y María Dolores: “El 50% de la enfermedad es la actitud: vivir el cáncer con apoyo y positividad”

Amparo, Lidón y María Dolores: “El 50% de la enfermedad es la actitud: vivir el cáncer con apoyo y positividad”

El Gobierno da marcha atrás y evita el 'hachazo' a la cogeneración cerámica

El Gobierno da marcha atrás y evita el 'hachazo' a la cogeneración cerámica
Tracking Pixel Contents