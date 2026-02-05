La Diputación de Castellón avanza la campaña de control de mosquitos tras detectar las primeras larvas

La Diputación de Castellón avanza la campaña de control y prevención de mosquitos con el objetivo de evitar la presencia y proliferación de estos insectos en la provincia después de las lluvias de las últimas semanas y observar las primeras larvas en niveles bajos y puntos localizados.

Así, el servicio de la institución provincial ha puesto en marcha los tratamientos en las zonas de marjal después de las revisiones llevadas a cabo desde la coordinación técnica. El diputado de Medio Natural, José María Andrés, ha destacado la importancia de anticiparse y mantener un control de las primeras fases larvarias de mosquitos, “no solo para evitar su proliferación, sino también para prevenir posibles problemas de salud y proteger el bienestar de nuestros vecinos”.

En zonas críticas

Para el dirigente es “fundamental” trabajar de manera constante para atajar la eclosión de larvas, en especial, en en aquellas áreas que, por sus características naturales, presentan un mayor riesgo de proliferación, y evitar la emergencia del adulto, así como contar con la colaboración y el trabajo coordinado de los ayuntamientos para mantener limpias, en todo momento, las acequias y los puntos más críticos.

Y es que las abundantes lluvias registradas durante las últimas semanas en la provincia han inundado parcialmente estas áreas críticas de marjal. A pesar de que las condiciones climáticas no son las óptimas para el desarrollo de ciertas especies de mosquitos, han empezado a detectarse niveles bajos en zonas del sur de la provincia. Por ello, esta semana se han iniciado los tratamientos larvicidas con Bacillus thuringiensis para controlar estas poblaciones y evitar nuevas generaciones posteriores.

Reuniones de coordinación

Además, con el objetivo de reforzar la coordinación y colaboración con los entes municipales, este mes de febrero se han iniciado las reuniones entre el servicio de la Diputación de Castellón y los ayuntamientos de la zona litoral. Estas reuniones tienen como finalidad “coordinar las actuaciones del servicio provincial con los municipales y fomentar las jornadas de concienciación ciudadana en sus municipios”, ha indicado el diputado provincial.

“Desde la institución provincial trabajamos de manera constante y diaria en la lucha contra los mosquitos con el objetivo de adelantarnos al problema antes que aparezca. Con una actuación temprana y el trabajo conjunto con los municipios podemos minimizar la presencia de mosquitos y garantizar el bienestar de la ciudadanía”, ha afirmado José María Andrés.