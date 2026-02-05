Empieza la negociación del convenio del metal de Castellón: los sindicatos presentan sus primeras propuestas

La negociación para el nuevo convenio del metal en Castellón ya ha dado sus primeros pasos. Después de que se constituyera la mesa de patronal y sindicatos, la primera reunión desveló las primeras propuestas de los sindicatos UGT y CCOO, que han presentado una plataforma conjunta reivindicativa.

En esta toma de posiciones, los representantes de los trabajadores centraron parte de sus intervenciones en las medidas de carácter social. Reclamaron mejoras en apartados como las licencias y permisos para los empleados, los mecanismos de salud laboral y prevención, la formación, la igualdad de oportunidades o la creación de protocolos para actuar en caso de fenómenos meteorológicos adversos y estrés térmico.

Medidas sociales y salarios

Algunas de estas ideas ya fueron formuladas y aplicadas en el convenio de la cerámica, firmado recientemente. En cuanto a las condiciones salariales, por parte de los sindicatos no se han concretado sus primeras pretensiones, aunque el objetivo es mantener el poder adquisitivo de los asalariados y lograr que la subida de sueldos vaya acorde con la inflación.

La mesa de negociación tiene 28 integrantes y cuenta con una representación patronal heterogénea, con cinco patronales diferentes. Estas organizaciones son Asebec (maquinaria cerámica), Aiecs (instaladores eléctricos), Astrauto (talleres de automóviles), Apimagc (instaladores de agua, gas y calefacción) y UPEM (Unión Provincial de Empresas del Metal).

Próximos pasos

La próxima reunión será el día 19 de febrero.