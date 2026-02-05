Juan Bravo (PP), en Castellón: "Nadie discute la necesidad de financiación de la Comunitat Valenciana"

"Nadie discute la necesidad de financiación de la Comunitat Valenciana, porque cualquier estudio hecho por cualquier lado da la realidad", ha defendido el vicesecretario general de Hacienda del PP, Juan Bravo, a preguntas de este diario en un acto en Castelló para presentar el contrato con los autónomos.

El dirigente popular ha incidido en que "nosotros planteamos un sistema de financiación que sea multilateral, es decir, compartido en el Consejo de Política Fiscal, pues no parece muy adecuado que el dinero de todos los españoles se negocie con un partido que es independentista y no cree en España -en referencia a ERC-".

Con fondo transitorio

Según ha incidido, es necesario "un sistema multilateral, con un fondo transitorio hasta que se apruebe el nuevo sistema de financiación para ayudar a aquellas comunidades que lo están pasando mal", y ha añadido que se deberían tener en cuenta todas la varibles, como la dispersión, el envejecimiento o la población joven.

También, en su opinión, es necesario un sistema por el cual se comparta el objetivo de las inversiones, por el cual los fondos europeos se trabajen conjuntamente con las comunidades autónomas y en el que se haga un replanteamiento del sistema de la deuda, es decir, su refinanciación.

A cambio, real decreto ley

"Pero a cambio tenemos un real decreto ley que vuelve a entrar el Gobierno, y ahora separa las pensiones, pero, lo problemático, que es la ocupación, lo vuelve a mezclar porque si no, sabe que no sale; y entonces ha mezclado la okupación con las entregas a cuenta a las comunidades autónomas, es decir, con la sanidad, con la educación, con las politicas sociales, y con las ayudas especiales a Valencia por la dana", ha criticado Bravo, quien ha asegurado que el Gobierno "está jugando con los españoles".

"Los españoles no quieren okupas, y nosotros ya llevábamos en el programa electoral luchar contra los ocupas y expulsarlos en 48 horas. Los que han cambiado son ellos, pues el resto estamos en el mismo sitio", ha concluido.