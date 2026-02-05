Amparo, Lidón y María Dolores: “El 50% de la enfermedad es la actitud: vivir el cáncer con apoyo y positividad”

La experiencia de convivir con un diagnóstico de cáncer de mama va mucho más allá del tratamiento médico. Así lo han explicado varias pacientes oncológicas que han compartido su testimonio, poniendo el acento en la importancia del apoyo emocional, la positividad y la prevención, así como en la atención recibida en el Hospital Provincial de Castellón.

“Hay que ser positivo y hacerse revisiones”

Amparo Segura, paciente oncológica de cáncer de mama, se encuentra actualmente en tratamiento hormonal, una fase que se prolongará durante cinco años tras haber pasado por radioterapia y quimioterapia. Segura se muestra agradecida por la atención recibida en el Hospital Provincial y subraya la necesidad de mantener una actitud positiva.

“Cuando te viene un caso así te derrumbas, pero dices: tengo que superarlo”, explica emocionada. Para ella, el apoyo de la familia y las amigas ha sido fundamental en el proceso, junto a un mensaje claro que quiere trasladar a la sociedad: “Hay que hacerse pruebas y revisiones. Eso es la prevención, el factor fundamental”.

El impacto del diagnóstico y el acompañamiento profesional

Para Lidón Ferrando, diagnosticada hace tres años. Al principio, el diagnóstico del cáncer supuso “un jarro de agua fría” que cambió por completo sus planes. Sin embargo, destaca el acompañamiento recibido por parte de los profesionales sanitarios, de otras pacientes, el acompañamiento de personas y de entidades como la Asociación Española contra el Cáncer y la Cátedra de Actividad Física y Oncología de la UJI (CAFO).

Ferrando traslada un mensaje de positividad. Remarca que, aunque al principio la palabra cáncer se asocia directamente con la muerte, con el tiempo se descubre que las cosas son de otra manera, que existen avances, estudios y recursos que permiten afrontar la enfermedad desde otra perspectiva. “Gracias a los psicó oncólogos, que también te ayudan a tirar adelante”, señala, agradeciendo el trabajo de todos los profesionales: oncólogos, psicooncólogos, radioterapeutas, personal de enfermería y compañeros de tratamiento.

Empatía, esperanza y calidad asistencial

María Dolores Vallés, diagnosticada hace año y medio, coincide en que el primer impacto es devastador, pero asegura que el proceso cambia cuando llega la información, el acompañamiento y la empatía. Actualmente también se encuentra en tratamiento hormonal durante cinco años.

Vallés destaca programas de apoyo como la gimnasia especializada y subraya el trato recibido por los profesionales sanitarios y el apoyo de tus compañeras. "Está claro que es muy complicado, cuando te lo dicen tienes mucho bajón, por lo menos en mi caso, pero después me di cuenta que hay que seguir adelante y que el 50% de la enfermedad es la positividad que tú le das, las ganas de vivir y que hay que seguir adelante, gracias a la familia, a los amigos, sobre todo".

Aunque reconoce que las pruebas médicas siguen su ritmo, valora de forma muy positiva la atención recibida: “El hospital provincial está muy al día, tiene muy buenos especialistas y el trato es exquisito. Yo les doy un diez”, resalta Valles, en lo que coincide Ferrando.