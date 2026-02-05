Nuevos pasos en las obras del Corredor en Castellón: dos contratos por 6 millones de euros

Las obras del corredor mediterráneo en la mitad norte de Castellón comenzaron hace tres años. Dentro de unos meses se realizarán los trabajos principales, con la adecuación de las vías al ancho internacional. Antes de este momento, la Subdelegación del Gobierno en la provincia ha dado a conocer las dos licitaciones más recientes del proyecto. La empresa pública Adif ha sacado a concurso el suministro de las sujeciones para la modificación de las vías, por un importe de 3,4 millones de euros. La actuación se llevará a cabo en el tramo comprendido entre Castelló y Vandellòs.

Por otra parte, se ha formalizado el contrato de suministro de piedra de balasto que se colocará bajo las vías. El importe asciende a 2,4 millones de euros. A lo largo del trazado a renovar se instalarán varios puntos de acopio de material, que en el caso de Castellón se ubicarán junto a las estaciones de Benicàssim y Benicarló.

Calendario y próximos pasos

En lo referente a las sujeciones, el plazo de presentación de ofertas finaliza el 6 de marzo. La duración prevista de los trabajos es de 12 meses. La planificación de Adif mantiene que el corte total de las vías en el norte de Castellón será entre los meses de noviembre de este año y abril de 2027. Durante los próximos meses, el Ministerio de Transportes tiene que informar de las características del servicio por autobús que sustituirá al servicio ferroviario.