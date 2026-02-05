Numerosas incidencias por los fuertes vientos y rachas de más de 120 kilómetros por hora en Castellón

La alerta amarilla de la Aemet por vientos que se cierne sobre la Comunitat Valenciana, los coletazos de la borrasca Leonardo, se deja ver con toda su fuerza esta tarde de jueves en la provincia de Castellón, con muchas dificultades para aquellos que están en la calle.

La capital, Castelló, ha alcanzado rachas de 103 kilómetros por hora, de acuerdo con Avamet. Mientras tanto, fuentes municipales del Ayuntamiento indican que ha habido hasta las 19.00 un total de 18 incidencias a causa del viento, en las que han tenido que intervenir los Bomberos de la capital de la Plana o la Policía Local. En el resto de la provincia de Castellón, ha habido un total de ocho servicios, sin ningún herido. Por tanto, son hasta el momento 26 emergencias.

Una de las situaciones más graves se ha producido en el Grau, donde una palmera ha caído sin que, por fortuna, resultase ninguna persona herida.

Otro contratiempo se lo han llevado en una nave industrial de la Ciudad del Transporte. Tres chapas de grandes dimensiones han caído desde la parte superior de la nave hasta la fachada de la empresa de envíos Tipsa. "Nos hemos llevado un buen susto", ha dicho una de las responsables de Tipsa en Castellón a Mediterráneo. "Ha pasado mientras estábamos trabajando", ha agregado. Desde la empresa aseguran que no se trata de chapas de su empresa, sino que creen que deben proceder de alguna otra nave desde la cual se desprendieron. Tampoco ha habido heridos.

Mientras tanto, en Vila-real, en la avenida Pío XII, a la altura de donde se encuentra un gimnasio, ha caído por el viento algún elemento de tendido eléctrico y han debido acudir allí los Bomberos de la Diputación de Castellón y la Policía Local vila-realense.

Los cuerpos de seguridad les han informado a los vecinos que no hay luz ni agua y que deben esperar a que la compañía eléctrica lo solucione, de acuerdo con fuentes solventes consultadas por Mediterráneo.

El interior norte, territorio que suele sufrir en situaciones como las que se experimentan en esta jornada de jueves, también ha tenido incidencias. En Morella, por ejemplo, ha caído una lona de la exposición fotográfica Ànima Sexennal que llevaba seis años en la misma fachada, pero que no ha resistido las rachas de hoy.

En Sorita, por la mañana cayó un árbol, con intervención de los bomberos. Fue el único aviso registrado en la comarca de Els Ports por el parque de bomberos voluntarios con sede en Morella.

El récord, en Olocau

Los récords de rachas de viento en la provincia se han alcanzado precisamente en el interior norte. Olocau del Rei ha registrado 124 kilómetros por hora, mientras que Xodos y la Mata han marcado 121 km/h y 116 km/h respectivamente.

En el sur, Betxí ha llegado a los 98 km/h de racha de viento y Nules, 92 km/h.

El componente del viento ha sido diferente al de ponent (oeste) que ha azotado este mismo día Valencia con rachas de hasta 150 km/h, si bien las ventoleras han llegado desde varias direcciones. Las más potentes, no obstante, han sido las de componente oeste-sudoeste y sudoeste, el llebeig.

El domingo hubo más de 100 incidencias

El pasado domingo ya se vivió una contingencia similar en Castellón, aunque en esa ocasión hubo muchas más incidencias: hasta 120 situaciones de emergencias se reportaron en toda la provincia, de las cuales 54 de ellas fueron en Castelló.

Todo ello en un día donde el tiempo ha estado alborotado y donde la capital de la Plana ha registrado (además de los vientos semihuracanados) lluvias, mezcladas con cielos despejados en cuestión de minutos y temperaturas de 23ºC.

Avisos activos para este viernes

De cara a este viernes, Aemet mantiene los avisos amarillos para el interior sur y el interior norte de Castellón, mientras que desactiva la alerta en las comarcas costeras. Sí que habrá aviso amarillo en el mar.