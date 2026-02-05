El PP deja la puerta abierta a acuerdos con los ediles de Burriana que rompen con Compromís

El Partido Popular ha dejado la puerta abierta a alcanzar acuerdos con los dos ediles de Burriana, Jorge Alarcón y Carla Gascó, que este miércoles causaron baja en Compromís, pasando así al grupo de no adscritos, lo que se formalizará en el pleno previsto en la tarde de este jueves.

La presidenta provincial del PP de Castellón, Marta Barrachina, ha señalado, preguntada al respecto, que "lo que ha pasado en Compromís en Burriana creo que lo han respondido bien los que eran sus ediles". "Creo que el resto de preguntas habría que hacérselas a Compromís", ha señalado la líder de los populares castellonenses, añadiendo que "lo que sí que tengo clarísimo es que el mejor proyecto de futuro y de estabilidad para Burriana lo está encabezando el Partido Popular, nuestro alcalde Jorge Monferrer y nuestros concejales".

"Centrados en nuestro proyecto y la estabilidad"

"Han sacado en muy poco tiempo, en apenas dos años y medio, a Burriana de un letargo total, allí no llegaban inversiones", ha incidido Barrachina, quien ha remarcado que "Burriana es la tercera ciudad de la provincia de Castellón, con unas oportunidades y una proyección que no tenía hace dos años y medio y en eso vamos a estar centros nosotros". "En intentar que todo lo que sea bueno para Burriana lo respalden los partidos que quieran, pero nosotros centrados en nuestro proyecto y en la estabilidad que necesita Burriana", ha señalado.

Sobre posibles pactos con Alarcón y Gascó, Barrachina ha apuntado que "el Partido Popular siempre está abierto a acuerdos puntuales que beneficien en este caso a la ciudad de Burriana", dejando así la puerta abierta.