El PP urge en Castellón menos trabas y más atención para impulsar el crecimiento de los autónomos

El Partido Popular ha urgido este jueves en Castellón que se reduzcan las trabas y se preste más atención a los más de 43.000 autónomos de la provincia para impulsar su crecimiento. Lo ha hecho en un acto en el que se ha presentado el denominado contrato con los autónomos que fija los compromisos del partido con el colectivo y que ha contado con la participación del vicesecretario general de Hacienda del PP, Juan Bravo; de la presidenta provincial del PP, Marta Barrachina, y de la presidenta local, Begoña Carrasco. Más información