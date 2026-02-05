El PP urge en Castellón menos trabas y más atención para impulsar el crecimiento de los autónomos

El Partido Popular ha urgido este jueves en Castellón que se reduzcan las trabas y se preste más atención a los más de 43.000 autónomos de la provincia para impulsar su crecimiento. Lo ha hecho en un acto en el que se ha presentado el denominado contrato con los autónomos que fija los compromisos del partido con el colectivo y que ha contado con la participación del vicesecretario general de Hacienda del PP, Juan Bravo; de la presidenta provincial del PP, Marta Barrachina, y de la presidenta local, Begoña Carrasco.

"Cuando hablas con los autónomos te das cuenta de la cantidad de oportunidades que ellos ven y que no se atreven a cometer, porque no tienen seguridad jurídica, no sienten el apoyo o todo lo que hacen es que primero les quieren cobrar y después lo demás, entonces eso les limita la capacidad de poder crecer y de poder seguir aumentando sus posibilidades", ha defendido Bravo después de conversar con distintos responsables de pequeñas y medianas empresas en la cita celebrada en el hotel Jaume I de Castelló, a la que también ha asistido el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos de la Comunidad Valenciana (ATA-CV), Alberto Ara.

Del absentismo al relevo generacional

El popular ha defendido el peso del colectivo en la provincia y ha asegurado que el planteamiento del PP "sale de la escucha activa y de la colaboración público-privada". Más en detalle, Bravo se ha referido a que los autónomos "nos han planteado los problemas de absentismo, el relevo generacional en el comercio o menos trabas". "Ha llegado el momento de decir a los autónomos gracias por lo que hacéis, por el día a día, por contratar, por aguantar y, sobre todo, de empujarles a que lo sigan haciendo, porque ellos son capaces de ver oportunidades donde los demás no vemos nada", ha concluido.

El contrato planteado por el PP se conforma por cuatro pilares: menos impuestos y trabajas a quienes producen; más facilidades para emprender y crecer; más protección, tranquilidad y apoyo a quienes emprenden; y más derechos y más confianza del Estado en el autónomo.

Tras el acto en Castelló, los populares han visitado Vila-real. / MEDITERRÁNEO

Todo ello se concreta en medidas como la exención del IVA a quienes facturen menos de 85.000 euros, una tarifa 0 de hasta dos años para nuevos autónomos o no pagar cotizaciones por un año por el primer empleado contratado ni por las bajas por enfermedad grave.

"Hemos venido a cumplir con la palabra dada, lo haremos, lo estamos haciendo en la ciudad y en la provincia que tenemos la ocasión ya de estar gobernando y estoy convencida de que lo haremos a nivel nacional cuando se convoquen las elecciones y tengamos al presidente que este país se merece que es Alberto Núñez Feijóo y quién sabe si a un ministro de economía, que hoy tenemos la ocasión de tener en Castellón", ha remarcado por su parte Carrasco, quien ha puesto en valor el esfuerzo de los autónomos.

Mientras, Barrachina ha criticado que "parece que el Gobierno socialista, al que más trabaja y más ocupación y riqueza crea, más le penaliza", aludiendo a los elevados impuestos. "Y yo me pregunto ¿y todo eso para qué?", ha añadido la presidenta provincial, aludiendo a la falta de Presupuestos Generales del Estado, la carencia de inversiones en infraestructuras ferroviarias o la ausencia de medidas de protección del litoral.

Visita a Vila-real

Tras el encuentro celebrado en Castelló, Bravo se ha trasladado a Vila-real para compartir con autónomos "un futuro de esperanza". Así lo ha relatado el presidente local del PP en la ciudad, Adrián Casabó, quien ha destacado que “desde el Partido Popular estamos muy comprometidos con los más de 3.000 autónomos de Vila-real, que por desgracia sufren también los impagos de un gobierno municipal socialista que todavía les debe millones de euros en facturas, comprometiendo su viabilidad”.

“Además de las políticas de Pedro Sánchez que les asfixia con más trabas e impuestos, los autónomos de Vila-real sufren también los impagos a proveedores de PSOE y Compromís. Es urgente contar con un gobierno del PP que aporte más facilidades para emprender y dé más protección a quienes emprenden”, ha concluido.